“IL FENOMEO DELLA POSSESSIONE E LA PRATICA DELL’ESORCISMO”, IL CONVEGNO A MANZIANA

Marcello Girolamo Pistolini è nato a Roma nel 1971. Laureato in Lettere a La Sapienza, specializzato in Storia delle religioni, conduce studi e ricerche nell’ambito dell’esoterismo e delle nuove religioni. Attualmente è membro dell’Anfoc (Associazione nazionale formatori, criminologi e criminalisti) per la quale presta docenze e pubblica articoli nell’ambito della nell’ambito della criminalità esoterica.