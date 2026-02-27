“IL FENOMEO DELLA POSSESSIONE E LA PRATICA DELL’ESORCISMO”, IL CONVEGNO A MANZIANA

Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Giovedì 5 marzo alle 16.30 Marcello Pistolini, dopo il seminario sulla Santa Inquisizione tenutosi a settembre, torna alla Biblioteca Comunale Di Manziana per un altro momento di approfondimento, questa volta sul fenomeno della possessione e sulla pratica dell’esorcismo.
Marcello Girolamo Pistolini è nato a Roma nel 1971. Laureato in Lettere a La Sapienza, specializzato in Storia delle religioni, conduce studi e ricerche nell’ambito dell’esoterismo e delle nuove religioni. Attualmente è membro dell’Anfoc (Associazione nazionale formatori, criminologi e criminalisti) per la quale presta docenze e pubblica articoli nell’ambito della nell’ambito della criminalità esoterica.