Cerveteri: “Referendum Giustizia 2026”, Città Futura Anno Zero – Variazione location

Comunicato stampa

Rinnovando l’invito alla cittadinanza a partecipare numerosa, Città Futura Anno Zero annuncia alla stampa e alla comunità locale lo svolgimento dell’incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia 2026”, che si terrà domenica 8 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, presso il Cinema Moderno, sito in via Armando Diaz, 29.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire uno spazio di approfondimento serio e pluralista su un quesito referendario dal contenuto altamente tecnico, che richiede strumenti adeguati per essere compreso pienamente. In un momento storico in cui il dibattito pubblico rischia spesso di ridursi a slogan e semplificazioni, riteniamo fondamentale restituire alla politica il suo ruolo originario come luogo di confronto autentico, informazione corretta e dialogo tra posizioni diverse.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo giuridico, chiamati a illustrare con chiarezza e rigore le differenti prospettive in campo.

Per le ragioni del NO interverranno il Dott. Nicola De Marinis, Consigliere di Cassazione e l’Avv. Donato De Rosa.

Per le ragioni del SÌ interverranno l’Avv. Valentina Biagioli e il Dott. Giuseppe Bianco, Sostituto Procuratore di Roma.

A moderare il confronto sarà Federica Battafarano, Segretaria di Città Futura Anno Zero.

Città Futura Anno Zero ribadisce il proprio impegno a promuovere momenti di partecipazione consapevole e informata, convinta che solo attraverso il dialogo e l’approfondimento sia possibile rafforzare la qualità della nostra democrazia.

La cittadinanza, le associazioni e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.