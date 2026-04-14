A Palazzo Valentini l’evento “Le Pari Opportunità vanno a scuola”:  Gianna Baldoni: “giornate formative che arricchiscono sia studenti  che istituzioni”*

Comunicato stampa

Si è svolto questa mattina, a Palazzo Valentini, un evento con circa cento ragazze e ragazzi nell’ambito di “Le Pari Opportunità vanno a scuola”, progetto formativo con le scuole del territorio dedicato ai temi legati alle pari opportunità, le discriminazioni, la violenza e gli stereotipi di genere. Ogni anno la Consigliera di Parità della Città metropolitana di Roma Capitale, Gianna Baldoni, apre le porte dell’Aula Consiliare per dare il benvenuto alle alunne e gli alunni che prendono parte al progetto, in modo tale da poter svolgere alcuni degli incontri non solo tra i banchi di scuola ma anche nel cuore dell’Ente.

Il progetto “Le Pari Opportunità vanno a scuola”, nato nel 2006 con il contributo scientifico del dipartimento di Filosofia dell’università Roma Tre, e promosso negli ultimi anni in Città metropolitana dalla Consigliera di Parità Gianna Baldoni, ha l’obiettivo di approfondire queste tematiche con le nuove generazioni.

L’iniziativa nel 2026 ha coinvolto 101 classi tra Roma Capitale e la Città metropolitana. Il gruppo presente oggi si è potuto confrontare sia con la Consigliera di Parità che con la formatrice del progetto, Loona Tirabassi e con la pedagogista ed educatrice, Cristina Gasperin, mentre i saluti del Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri sono stati portati da Ilaria Papa, Vice Segretario Generale dell’Ente.

“È importante che voi conosciate le istituzioni. Queste giornate di formazione non devono rimanere momenti isolati ma episodi di arricchimento sia per le ragazze e i ragazzi che per noi stessi. Città metropolitana è impegnata nel costruire una “Cultura delle Pari opportunità” e la collaborazione con le nuove generazioni è fondamentale per costruire insieme un futuro migliore che non sarà possibile senza il contributo delle giovani generazioni”, ha dichiarato la Consigliera di Parità di Città metropolitana, Gianna Baldoni, in apertura dei lavori.

Nel corso della giornata hanno preso la parola le studentesse e gli studenti del Liceo Tacito e Aristotele di Roma e dell’Istituto Amari-Mercuri di Marino.