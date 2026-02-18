Fontana di Trevi, Cgil Roma e Lazio: personale di accoglienza sottopagato. Gualtieri intervenga

Comunicato stampa

“Mentre si prevedono incassi milionari, le lavoratrici e i lavoratori addetti alla biglietteria, gestione dei flussi e assistenza ai turisti di Fontana di Trevi sono sottopagati. Per questo abbiamo scritto al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per denunciare le condizioni di lavoro e chiedere una rapida risoluzione.” Lo scrive in una nota la Cgil di Roma e Lazio.

“Nonostante il servizio sia stato affidato giustamente in house a Zètema, – si legge nella nota – il personale impiegato farebbe riferimento esclusivamente ad H501, una società esterna con cui Zètema ha un accordo quadro scaduto nel 2024, che contrariamente a quanto previsto dal contratto di servizio dell’azienda municipalizzata ricorre in modo massiccio a contratti precari ed applica un CCNL diverso da quello di Zètema, determinando una grave disparità di trattamento sia sul piano retributivo, che su quello contrattuale, non solo presso la Fontana di Trevi ma in tutta la rete dei musei civici dove è impiegato personale di H501.”

“Troviamo assurdo – prosegue la Cgil di Roma e Lazio – che lavorare in uno dei monumenti più importanti del Paese e di fama internazionale possa essere sinonimo di precarietà e paghe basse. Tale situazione, frutto dell’assenza di qualsiasi confronto preventivo di Zètema con le organizzazioni sindacali, è una palese violazione dell’accordo sugli appalti di servizi e forniture che abbiamo scritto unitariamente con il Comune di Roma, a novembre 2025, come anche agli impegni assunti in merito al superamento della precarietà, al contrasto del lavoro povero e al dumping contrattuale nella macchina capitolina e in ogni sua articolazione.”