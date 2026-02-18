COMMERCIO, TORQUATI-MARTELLI (MUN XV): “PUBBLICATI BANDI PER MERCATI DIODATI E MONTELEONE, UN ALTRO PASSO FONDAMENTALE PER RILANCIO SETTORE”

Comunicato stampa

“Prosegue senza sosta il percorso di risistemazione e valorizzazione del commercio su area pubblica nel Municipio XV. Dopo la pubblicazione del bando per lo storico mercato di Ponte Milvio, sono stati pubblicati i bandi per la riassegnazione dei posteggi di altri due importanti poli commerciali giornalieri del territorio: il Mercato di Piazza Diodati e il Mercato di Piazza Monteleone di Spoleto.

La pubblicazione del bando del mercato di Piazza Diodati rappresenta il tassello finale di una complessa operazione amministrativa che ha visto, tra i passaggi chiave, l’ottenimento del comodato d’uso gratuito dell’area da parte di RFI. Una volta completata l’assegnazione, gli operatori — che da tempo attendevano certezze sul proprio futuro professionale — potranno finalmente dare il via ai lavori di ammodernamento dei box, completando così la risistemazione definitiva dell’intera area e offrendo ai cittadini un servizio più moderno ed efficiente.

Per Piazza Monteleone di Spoleto invece il bando costituisce il primo step operativo di un progetto di più ampio respiro, che vede gli imminenti lavori di riqualificazione della piazza. L’intervento non si limiterà a una semplice riorganizzazione commerciale, ma restituirà al quartiere un mercato che punta a essere un vero e proprio gioiello architettonico e funzionale, inserito in un contesto urbano finalmente vivibile e accogliente per la cittadinanza.

Con la pubblicazione di questi due nuovi bandi, aggiungiamo una tappa fondamentale al percorso intrapreso fin dall’inizio della nostra consiliatura per ridare dignità e regole certe al commercio su area pubblica nel nostro Municipio. Dopo Ponte Milvio, interveniamo su Diodati e Monteleone con una visione chiara: dare certezze agli operatori per permettere loro di investire nelle proprie attività e, contemporaneamente, riqualificare gli spazi urbani. Ringraziamo gli uffici per il grande lavoro svolto e gli operatori per la collaborazione in questo percorso di rinascita del territorio.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Tommaso Martelli.