MOSTRA SUA SANTITA’ L’INFANZIA di Charo Marin

Inaugura a Palazzo Valentini il 16 febbraio 2026 la mostra personale di Charo Marin “Sua Santità l’infanzia”, a cura di Mayura Malenotti.

L’inaugurazione è prevista per le ore 18, e sarà preceduta dalla conferenza stampa alle ore 17 in Aula David Sassoli a Palazzo Valentini – via IV Novembre 119/a.

Assieme all’artista, saranno presenti la Presidente Arkes EtS Rita Padovano, il Presidente della Sponda Benito Corradini e Roberto Simòn, giornalista stampa estera.

L’esposizione delle opere dell’artista spagnola ospiterà anche creazioni di artisti provenienti da Polonia, Austria, Romania, Francia e Usa – Angela Tomaselli, Herbert Schügerl, Daniela Frumuseanu, Vasile Pop-Negresteanu, Mireille Weinland, Mireya Power, Lukasz L Wodyńsky, Sol Ruíz Navarro – che hanno contribuito a illustrare anche i racconti e le fiabe del libretto-catalogo.

Durante il periodo di esposizione, numerosi gli eventi organizzati con le scuole del territorio.

La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino al 27 febbraio 2026.