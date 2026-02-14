14 Febbraio, 2026
MOSTRA SUA SANTITA’ L’INFANZIA di Charo Marin –

Mostra a Palazzo Valentini

Comunicato stampa

 Palazzo Valentini 16 febbraio ore 17

Inaugura a Palazzo Valentini il 16 febbraio 2026 la mostra personale di Charo Marin “Sua Santità l’infanzia”, a cura di Mayura Malenotti.
L’inaugurazione è prevista per le ore 18, e sarà preceduta dalla conferenza stampa alle ore 17 in Aula David Sassoli a Palazzo Valentini – via IV Novembre 119/a. 
 
Assieme all’artista, saranno presenti la Presidente Arkes EtS Rita Padovano, il Presidente della Sponda Benito Corradini e Roberto Simòn, giornalista stampa estera.
L’esposizione delle opere dell’artista spagnola ospiterà anche creazioni di artisti provenienti da Polonia, Austria, Romania, Francia e Usa – Angela Tomaselli, Herbert Schügerl, Daniela Frumuseanu, Vasile Pop-Negresteanu, Mireille Weinland, Mireya Power, Lukasz L Wodyńsky, Sol Ruíz Navarro – che hanno contribuito a illustrare anche i racconti e le fiabe del libretto-catalogo.
Durante il periodo di esposizione, numerosi gli eventi organizzati con le scuole del territorio.
  
La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta fino al 27 febbraio 2026.
Consorzio Industriale del Lazio: accolte le condizioni del Comune di Civitavecchia per l’adesione nel rispetto dell’autonomia del territorio
COMPLETATO IL RIORDINO DEGLI UFFICI COMUNALI

