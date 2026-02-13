14 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Consorzio Industriale del Lazio: accolte le condizioni del Comune di Civitavecchia per l’adesione nel rispetto dell’autonomia del territorio

0
111
Civitavecchia

Comunicato stampa

A seguito del confronto istituzionale avvenuto tra il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il Commissario straordinario della Regione Lazio Roberta Angelilli ed il Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Raffaele Trequattrini, è stata formalmente accolta la richiesta del Comune di Civitavecchia di aderire al Consorzio secondo le modalità e le garanzie politiche e amministrative poste dall’Amministrazione comunale.

L’azione politica-amministrativa ha prodotto gli effetti attesi, confermando la piena disponibilità del Consorzio ad accogliere l’adesione del Comune nel rispetto dei paletti indicati dal Sindaco, a tutela dell’autonomia urbanistica, pianificatoria e gestionale del territorio cittadino.

L’Amministrazione comunale ha subordinato l’adesione a condizioni precise:

– assenza di conferimento di aree comunali al patrimonio consortile;

– mantenimento integrale della potestà urbanistica del Comune;

– piena autonomia nella pianificazione e nella gestione del territorio;

– garanzia di accesso agli strumenti di finanziamento per le imprese del territorio.  ￼

L’accoglimento di tali condizioni conferma, in modo oggettivo, che né il Sindaco né l’Amministrazione comunale, né tantomeno l’intera maggioranza, hanno mai messo in discussione l’opportunità di valutare l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio.

Al contrario, sin dall’inizio il Comune di Civitavecchia ha perseguito una linea istituzionale seria e responsabile, fondata sulla volontà di partecipare alla governance regionale dello sviluppo produttivo, salvaguardando al tempo stesso le prerogative del Comune e le peculiarità strategiche del territorio, a partire dal suo ruolo infrastrutturale e portuale.

Alla luce di quanto oggi formalmente condiviso con la Presidenza del Consorzio e con il Commissario regionale, risultano pertanto infondate e fuorvianti le ricostruzioni diffuse in queste settimane dalla destra cittadina, che hanno tentato di accreditare presso l’opinione pubblica l’idea di una presunta contrarietà dell’Amministrazione all’adesione o, peggio, di una scelta attendista o incoerente.

La vicenda dimostra invece che il metodo del confronto istituzionale, della chiarezza politica e della tutela degli interessi della città è l’unica strada utile per ottenere risultati concreti per Civitavecchia.

Partito Democratico di Civitavecchia

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi Sinistra

Articolo precedente
Ad Anguillara, presentazione del libro “Iralian: una storia vera” di Ruzbeh Ghofranian.

Ultimi articoli

Cultura

Ad Anguillara, presentazione del libro “Iralian: una storia vera” di Ruzbeh Ghofranian.

Politica

Città Futura Anno Zero promuove un incontro pubblico per informare e coinvolgere la cittadinanza

Società

“Viaggio tra i grandi festival del Mondo”: svelato il tema della sfilata dei carri della Sagra dell’Uva 2026 di Cerveteri

Scuola

Dalla caduta al riscatto: la rinascita di Daniel Zaccaro conquista gli studenti dell’Alberghiero allo Spazio Rossellini di Roma

Società

San Valentino, tra origini , romanticismo e consumismo.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it