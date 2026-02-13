Consorzio Industriale del Lazio: accolte le condizioni del Comune di Civitavecchia per l’adesione nel rispetto dell’autonomia del territorio

Comunicato stampa

A seguito del confronto istituzionale avvenuto tra il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il Commissario straordinario della Regione Lazio Roberta Angelilli ed il Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Raffaele Trequattrini, è stata formalmente accolta la richiesta del Comune di Civitavecchia di aderire al Consorzio secondo le modalità e le garanzie politiche e amministrative poste dall’Amministrazione comunale.

L’azione politica-amministrativa ha prodotto gli effetti attesi, confermando la piena disponibilità del Consorzio ad accogliere l’adesione del Comune nel rispetto dei paletti indicati dal Sindaco, a tutela dell’autonomia urbanistica, pianificatoria e gestionale del territorio cittadino.

L’Amministrazione comunale ha subordinato l’adesione a condizioni precise:

– assenza di conferimento di aree comunali al patrimonio consortile;

– mantenimento integrale della potestà urbanistica del Comune;

– piena autonomia nella pianificazione e nella gestione del territorio;

– garanzia di accesso agli strumenti di finanziamento per le imprese del territorio. ￼

L’accoglimento di tali condizioni conferma, in modo oggettivo, che né il Sindaco né l’Amministrazione comunale, né tantomeno l’intera maggioranza, hanno mai messo in discussione l’opportunità di valutare l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio.

Al contrario, sin dall’inizio il Comune di Civitavecchia ha perseguito una linea istituzionale seria e responsabile, fondata sulla volontà di partecipare alla governance regionale dello sviluppo produttivo, salvaguardando al tempo stesso le prerogative del Comune e le peculiarità strategiche del territorio, a partire dal suo ruolo infrastrutturale e portuale.

Alla luce di quanto oggi formalmente condiviso con la Presidenza del Consorzio e con il Commissario regionale, risultano pertanto infondate e fuorvianti le ricostruzioni diffuse in queste settimane dalla destra cittadina, che hanno tentato di accreditare presso l’opinione pubblica l’idea di una presunta contrarietà dell’Amministrazione all’adesione o, peggio, di una scelta attendista o incoerente.

La vicenda dimostra invece che il metodo del confronto istituzionale, della chiarezza politica e della tutela degli interessi della città è l’unica strada utile per ottenere risultati concreti per Civitavecchia.

Partito Democratico di Civitavecchia

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi Sinistra