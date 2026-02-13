14 Febbraio, 2026
Ad Anguillara, presentazione del libro “Iralian: una storia vera” di Ruzbeh Ghofranian.

Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” Vi invitano alla presentazione del libro “Iralian: una storia vera” di Ruzbeh Ghofranian.

Un racconto autobiografico intenso; l’incontro tra due identità, culture ed esperienze di vita diverse: quella iraniana e quella italiana.

L’autore Ruzbeh Ghofranian, nostro concittadino, è un architetto con esperienza internazionale anche nel campo dell’insegnamento e della scrittura.

Modera l’incontro e dialoga con l’autore Andrea di Manno, professionista, Responsabile nel settore dell’information technology.

 Venerdì 20 febbraio

 Ore 17.00

 Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

Non mancate!

BIBLIOTECA COMUNALE ‘ANGELA ZUCCONI’

