Città Futura Anno Zero promuove un incontro pubblico per informare e coinvolgere la cittadinanza

Comunicato stampa

Città Futura Anno Zero promuove un incontro pubblico di informazione e confronto in vista del prossimo referendum del 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico la partecipazione consapevole e il valore della scelta democratica.
L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo 2026, dalle ore 10:30 alle 13:00, presso Palazzo Ruspoli a Cerveteri, e rappresenta un’occasione aperta a tutti i cittadini per approfondire un quesito referendario dal forte contenuto tecnico, spesso difficile da interpretare senza strumenti adeguati.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che la politica debba tornare a essere spazio di confronto reale, informazione corretta e dialogo tra posizioni diverse. Per questo motivo, il dibattito vedrà la partecipazione di esperti del settore giuridico chiamati a illustrare in modo chiaro le diverse prospettive in campo.

Per le ragioni del NO interverranno il Dott. Nicola De Marinis, Consigliere di Cassazione, e l’Avv. Donato De Rosa. Per le ragioni del SÌ saranno presenti l’Avv. Valentina Biagioli e il Dott. Giuseppe Bianco, Sostituto Procuratore di Roma. A moderare l’incontro sarà Federica Battafarano, Segretaria di Città Futura Anno Zero.

«In un momento in cui cresce la distanza tra cittadini e istituzioni – ha dichiarato Federica Battafarano – sentiamo la responsabilità di creare occasioni concrete di confronto e consapevolezza. Questo incontro non vuole dire alle persone come votare, ma offrire strumenti per capire, riflettere e scegliere in modo libero e informato. Crediamo che una comunità forte sia una comunità che discute, si informa e partecipa. Per questo rivolgiamo un invito a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alla stampa locale. Partecipare significa contribuire alla qualità della nostra democrazia».

Città Futura Anno Zero ribadisce così il proprio impegno a favore di una politica vicina al territorio, capace di promuovere dialogo e approfondimento sui temi che incidono direttamente sulla vita democratica del Paese.
L’incontro è aperto al pubblico e a ingresso libero.

