COMPLETATO IL RIORDINO DEGLI UFFICI COMUNALI

Dal profilo facebook del Comune di Canale

Dal 16 Febbraio l’Area V del Comune, quella della Polizia Locale, avrà un nuovo responsabile. Dopo decenni in cui è stato sempre il Sindaco a tenere la responsabilità dell’area, sarà un profilo interno ad assumere questa importante funzione e sarà la dott.ssa Rosaria De Simone, in forza alla nostra Polizia Locale dal 2016 a riceverla.

“Finalmente si chiude il lavoro fatto in questi anni dall’Amministrazione Comunale – commenta il Vice Sindaco con delega al Personale, Fabrizio Lavini – per dare ad ogni nostra area un Responsabile stabile di elevata professionalità. In questi anni siamo riusciti a superare il cambio generazionale dei nostri dipendenti con uno sforzo enorme degli amministratori, che a volte hanno preso su di loro la responsabilità e il lavoro dei servizi, andando ben oltre il dovuto. Oggi il Comune è diviso in cinque aree, rette da responsabili giovani, laureati, di grandi qualità e professionalità. Quattro su cinque sono donne, e questo rende chiaro come ormai il ruolo della donna, e quindi le opportunità che ella ha nella pubblica amministrazione, sia fondamentale. Ai cittadini chiediamo di credere nella loro buona fede, in un rapporto che deve essere per forza di mutua fiducia e responsabilità. Ai nostri dipendenti chiediamo di immedesimarsi nei cittadini che, nelle difficoltà quotidiane e nella giungla della burocrazia italiana, a volte possono anche sbagliare, senza che questo voglia dire per forza essere colpevoli di qualcosa. Insomma: bisogna aiutarci a vicenda.”

“Nel corso degli anni – aggiunge il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – abbiamo pian piano formato un gruppo affiatato, che lavora bene e senza conflitti interni, con dipendenti motivati e qualificati. In alcuni settori rimane un’importante mole di pregresso da smaltire. In aree come l’Urbanistica ci sono centinaia di situazioni ancora aperte e da risolvere, risalenti a decenni fa e un rafforzamento dell’area dovrà essere una priorità, così come quello della Polizia Locale, un settore sempre più caricato di ruoli e responsabilità rispetto al passato. In questi dieci anni è capitato al Sottoscritto di essere responsabile contemporaneamente di 3 aree su 4. Una situazione che deve diventare un ricordo del passato. Così come riguarda il passato la scelta della Direzione della nostra Riserva Naturale senza che l’ente gestore potesse mettere bocca. Da 6 anni ormai è il nostro Comune a individuare la terna dei candidati, scelti tra chi davvero, oltre ad avere i requisiti di legge, sceglie di sposare appieno la nostra Comunità. Non un semplice posto di lavoro, insomma, ma una vera e propria professione, anche di fede nel nostro territorio, bellissimo, che merita il meglio e il massimo dell’impegno. A tal proposito corre l’obbligo, in attesa della nomina del nuovo Direttore, che a quanto sappiamo dovrebbe arrivare a breve, porgere i nostri sinceri ringraziamenti al dott. Fernando Cappelli, che in questi anni ha contribuito a lavorare per la rinascita di Antica Monterano e che continuerà a lavorare per il bene della nostra Comunità. Il futuro è nelle nostre mani, nelle mani di una paese che lavora insieme con convinzione e voglia di fare.”

