14 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

San Valentino, tra origini , romanticismo e consumismo.

0
90
immagine assistita da ia
immagine assistita da ia

 

San Valentino, tra origini , romanticismo e consumismo.

Le origini della festa di San Valentino che prende il nome dall’omonimo martire sono da cercare nell’antico paganesimo per poi spostarsi nell’epoca dell’amor cortese e finalmente nel cattolicesimo. Inizialmente i riti pagani che propiziavano San valentino si chiamavano Lupercalia e venivano festeggiate tra il 13  ed il 15 febbraio in onore del dio fauno Luperco ed erano riti propiziatori di fertilità e purificazione.

Con l’arrivo del cristianesimo la chiesa cercò di sostituire le feste pagane. San Valentino un prete realmente esistito nel III  secolo che fu vescovo di Terni fu martirizzato sotto Claudio II il gotico che aveva vietato il matrimonio ai giovani soldati,  ma Valentino continuò nonostante tutto a celebrarli, venne imprigionato e giustiziato di 14 febbraio.

Per diversi secoli S Valentino non fu festa romantica ma solo memoria religiosa ma l’avvento dell’amor cortese cambia le cose fino ad arrivare a scambiarsi lettere romantiche e all’avvento dei biglietti stampati, tutt’ora in voga in questa festività che per molte coppie è l’opportunità di rinnovarsi amore , un gesto , un attenzione che spesso presi dalla routine quotidiana non si ha tempo di avere . Ma è veramente cosi?

L’amore si rinnova solo a S. Valentino? L’amore che si prova per l’uomo o la donna che abbiamo accanto andrebbe valorizzato  ogni giorno, il 14 febbraio è una buona scusa per farlo ma non deve essere l’unica occasione; d’altronde la commercializzazione di questo evento ha portato molte coppie ad essere quasi costretti a festeggiarlo.

Molti ragazzi invece si apprestano a cogliere la scusa per regalare una rosa alla ragazza di cui sono innamorati e cosi romanticamente mettersi a nudo;  se al di là dell’infinita commercializzazione che ha avuto la giornata di san Valentino c’è chi ancora riesce a capirne il senso e vivere il  giusto romanticismo che esprime questa giornata speciale dedicata esclusivamente agli innamorati, allora che siano ragazzi, coppie alle prime armi o coppie consolidate e perché no single innamorati in cerca di una possibilità, ben venga San Valentino!

Ilaria Morodei

Articolo precedente
San Valentino: Regalati un ricordo da incorniciare (letteralmente!)
Articolo successivo
Dalla caduta al riscatto: la rinascita di Daniel Zaccaro conquista gli studenti dell’Alberghiero allo Spazio Rossellini di Roma

Ultimi articoli

Politica

Consorzio Industriale del Lazio: accolte le condizioni del Comune di Civitavecchia per l’adesione nel rispetto dell’autonomia del territorio

Cultura

Ad Anguillara, presentazione del libro “Iralian: una storia vera” di Ruzbeh Ghofranian.

Politica

Città Futura Anno Zero promuove un incontro pubblico per informare e coinvolgere la cittadinanza

Società

“Viaggio tra i grandi festival del Mondo”: svelato il tema della sfilata dei carri della Sagra dell’Uva 2026 di Cerveteri

Scuola

Dalla caduta al riscatto: la rinascita di Daniel Zaccaro conquista gli studenti dell’Alberghiero allo Spazio Rossellini di Roma

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it