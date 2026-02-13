San Valentino, tra origini , romanticismo e consumismo.

Le origini della festa di San Valentino che prende il nome dall’omonimo martire sono da cercare nell’antico paganesimo per poi spostarsi nell’epoca dell’amor cortese e finalmente nel cattolicesimo. Inizialmente i riti pagani che propiziavano San valentino si chiamavano Lupercalia e venivano festeggiate tra il 13 ed il 15 febbraio in onore del dio fauno Luperco ed erano riti propiziatori di fertilità e purificazione.

Con l’arrivo del cristianesimo la chiesa cercò di sostituire le feste pagane. San Valentino un prete realmente esistito nel III secolo che fu vescovo di Terni fu martirizzato sotto Claudio II il gotico che aveva vietato il matrimonio ai giovani soldati, ma Valentino continuò nonostante tutto a celebrarli, venne imprigionato e giustiziato di 14 febbraio.

Per diversi secoli S Valentino non fu festa romantica ma solo memoria religiosa ma l’avvento dell’amor cortese cambia le cose fino ad arrivare a scambiarsi lettere romantiche e all’avvento dei biglietti stampati, tutt’ora in voga in questa festività che per molte coppie è l’opportunità di rinnovarsi amore , un gesto , un attenzione che spesso presi dalla routine quotidiana non si ha tempo di avere . Ma è veramente cosi?

L’amore si rinnova solo a S. Valentino? L’amore che si prova per l’uomo o la donna che abbiamo accanto andrebbe valorizzato ogni giorno, il 14 febbraio è una buona scusa per farlo ma non deve essere l’unica occasione; d’altronde la commercializzazione di questo evento ha portato molte coppie ad essere quasi costretti a festeggiarlo.

Molti ragazzi invece si apprestano a cogliere la scusa per regalare una rosa alla ragazza di cui sono innamorati e cosi romanticamente mettersi a nudo; se al di là dell’infinita commercializzazione che ha avuto la giornata di san Valentino c’è chi ancora riesce a capirne il senso e vivere il giusto romanticismo che esprime questa giornata speciale dedicata esclusivamente agli innamorati, allora che siano ragazzi, coppie alle prime armi o coppie consolidate e perché no single innamorati in cerca di una possibilità, ben venga San Valentino!

Ilaria Morodei