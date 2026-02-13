14 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeScuola

Dalla caduta al riscatto: la rinascita di Daniel Zaccaro conquista gli studenti dell’Alberghiero allo Spazio Rossellini di Roma

0
102
Ero un bullo in scena a Ladispoli

Comunicato stampa

Daniel Zaccaro è uno studente demotivato e ribelle che vive a Quarto Oggiaro alla periferia di Milano, in una famiglia difficile alle prese con difficoltà economiche e tensioni continue. Gioca a calcio, sport in cui eccelle, cercando in questa dimensione una via di riscatto e di fuga. Il suo talento accende aspettative enormi nel padre e su di lui si concentrano sogni di rivincita e di emancipazione dalla povertà.
Ma una rete mancata manda in frantumi il futuro immaginato e da qui comincia la sua “discesa agli inferi”: bullismo, violenza, furti, rapine, carcere. A cambiare il suo destino sarà l’incontro con il cappellano don Claudio, e con Fiorella, un’insegnante che lo aiuterà a riprendere gli studi e a credere nel potere della parola e della cultura.
E’ la storia di “Ero un bullo”, il libro scritto da Andrea Franzoso che racconta la storia vera di Daniel Zaccaro e che mercoledì 11 febbraio è stata al centro della trasposizione teatrale in scena allo Spazio Rossellini (con la regia di Lucia Messina, produzione della Fondazione AIDA). In platea anche gli studenti della IV T dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati dalle docenti Alessandra Donatiello, Federica Sbrana e Sabrina Scuderoni. “Un progetto che abbiamo deciso di svolgere a cominciare dalla lettura del libro – ha sottolineato la Prof.ssa Alessandra Donatiello, promotrice dell’iniziativa all’Istituto Alberghiero – e che continuerà, dopo lo spettacolo di oggi, con ulteriori approfondimenti.
Crediamo fortemente nella necessità di solide “alleanze formative” che devono coinvolgere diversi soggetti educativi accanto alla scuola. La storia di Daniel Zaccaro ha colpito da subito gli allievi durante le lezioni svolte in aula. – ha aggiunto la Prof.ssa Donatiello – Ma quello del teatro è stato un passaggio fondamentale, perché la trasposizione scenica del testo ha consentito di trasformare la vicenda di Daniel in esperienza emotiva, dando corpo e voce a dinamiche che molti adolescenti conoscono da vicino: il bullismo, il bisogno di appartenenza, la paura di fallire, la tentazione della violenza come risposta al dolore. Un testo, quello di Andrea Franzoso, – ha sottolineato ancora – di straordinaria risonanza, che lascia aperta la porta al riscatto e alla speranza.
Daniel riuscirà infatti a riscrivere il suo destino grazie all’incontro con “adulti credibili” – così li definisce – capaci di ascoltare e di donarsi agli altri. Al termine dello spettacolo, inoltre, gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con gli attori della Compagnia Lorenzo Feltrin, Giulia Lacorte e Nicolò Bruno, giovane e straordinario interprete del personaggio di Daniel. Proseguiremo il nostro Progetto – ha concluso la Prof.ssa Donatiello – facendo tesoro delle fortissime emozioni di questa mattina”.
Articolo precedente
San Valentino, tra origini , romanticismo e consumismo.
Articolo successivo
“Viaggio tra i grandi festival del Mondo”: svelato il tema della sfilata dei carri della Sagra dell’Uva 2026 di Cerveteri

Ultimi articoli

Politica

Consorzio Industriale del Lazio: accolte le condizioni del Comune di Civitavecchia per l’adesione nel rispetto dell’autonomia del territorio

Cultura

Ad Anguillara, presentazione del libro “Iralian: una storia vera” di Ruzbeh Ghofranian.

Politica

Città Futura Anno Zero promuove un incontro pubblico per informare e coinvolgere la cittadinanza

Società

“Viaggio tra i grandi festival del Mondo”: svelato il tema della sfilata dei carri della Sagra dell’Uva 2026 di Cerveteri

Società

San Valentino, tra origini , romanticismo e consumismo.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it