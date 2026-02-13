San Valentino: Regalati un ricordo da incorniciare (letteralmente!)

San Valentino è alle porte e la ricerca del regalo perfetto è iniziata. Spesso scegliamo doni che durano un istante, ma quest’anno ti propongo qualcosa destinato a rimanere nel tempo.

Celebra l’amore in tutte le sue forme L’amore non ha un’unica definizione. Non è solo quello romantico delle coppie, ma è anche il legame con i figli, con una migliore amica o l’affetto speciale per il proprio animale domestico.

Per questo, ho lanciato la mia Promo di San Valentino, pensata per celebrare ogni tipo di legame.

Cosa include la promozione? Da venerdì 13 al venerdì 20 febbraio, ho riservato delle sessioni speciali per catturare la vostra complicità.

E poiché credo che le fotografie debbano essere vissute e non lasciate solo nella memoria del telefono, ho aggiunto un regalo speciale: 🎁 Inclusa nella sessione riceverete una stampa professionale formato 13×18.

Avrete una foto pronta da mettere in cornice o da attaccare al frigo, per sorridere ogni volta che la guarderete.

Come prenotare I posti per questa settimana sono limitati. Se vuoi assicurarti la tua sessione e la tua stampa omaggio:

📞 Contattami al 347.3325979 per info e prenotazioni. Oppure tramite mail aroundmedia.roma@gmail.com

Trasforma le tue emozioni in una fotografia da toccare con mano.

Andrea De Ieso, fotografo