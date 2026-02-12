12 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

ROMA; D’AMATO: PROVVEDIMENTI SU AUTO ELETTRICHE ED IBRIDE, MEGLIO FERMARSI E APRIRE UN CONFRONTO

0
94
D'amato

Comunicato stampa

“Auspico che la Giunta capitolina, come richiesto dai nostri consiglieri comunali, si fermi e apra un confronto con la città su provvedimenti che coinvolgono migliaia di famiglie che hanno scelto di investire sulle auto elettriche ed ibride anche valutando le agevolazioni per i parcheggi sulle strisce blu che oggi si propone di annullare.

Chi ha acquistato un’auto ibrida o elettrica lo ha fatto spesso sostenendo un investimento significativo per il proprio nucleo familiare, contando su regole e incentivi che ora rischiano di essere modificati in corsa. Mettere oggi in discussione queste agevolazioni rappresenta una vera e propria doccia fredda per tante famiglie e un impatto economico non trascurabile. Scelte di questo genere meritano una riflessione approfondita, seria e partecipata”. Lo ha dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.

Articolo precedente
Tutti i numeri dell’oleoturismo: a Tivoli presentati i risultati dell’indagine di mercato del progetto Insieme ad Evo
Articolo successivo
Rapporto Oxfam 2025: miliardari +16%, 5,7 milioni in povertà in Italia. Docenti fuori sede schiacciati dalla crisi abitativa. Appello al Ministro Valditara

Ultimi articoli

Società

Rapporto Oxfam 2025: miliardari +16%, 5,7 milioni in povertà in Italia. Docenti fuori sede schiacciati dalla crisi abitativa. Appello al Ministro Valditara

Società

Tutti i numeri dell’oleoturismo: a Tivoli presentati i risultati dell’indagine di mercato del progetto Insieme ad Evo

Cultura

Al via la XV edizione del Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli: pubblicato il nuovo bando

Politica

Tassa d’imbarco crocieristi: il Sindaco al tavolo ANCI. “Serve una norma nazionale uniforme.”

Eventi

Gli appuntamenti del Carnevale: a Cerenova e Cerveteri una grande sfilata, a Sala Ruspoli lo spettacolo de “Le Odissere”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it