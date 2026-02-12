ROMA; D’AMATO: PROVVEDIMENTI SU AUTO ELETTRICHE ED IBRIDE, MEGLIO FERMARSI E APRIRE UN CONFRONTO

Comunicato stampa

“Auspico che la Giunta capitolina, come richiesto dai nostri consiglieri comunali, si fermi e apra un confronto con la città su provvedimenti che coinvolgono migliaia di famiglie che hanno scelto di investire sulle auto elettriche ed ibride anche valutando le agevolazioni per i parcheggi sulle strisce blu che oggi si propone di annullare.

Chi ha acquistato un’auto ibrida o elettrica lo ha fatto spesso sostenendo un investimento significativo per il proprio nucleo familiare, contando su regole e incentivi che ora rischiano di essere modificati in corsa. Mettere oggi in discussione queste agevolazioni rappresenta una vera e propria doccia fredda per tante famiglie e un impatto economico non trascurabile. Scelte di questo genere meritano una riflessione approfondita, seria e partecipata”. Lo ha dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.