Tutti i numeri dell’oleoturismo: a Tivoli presentati i risultati dell’indagine di mercato del progetto Insieme ad Evo

Comunicato stampa

L’oleoturismo si conferma una leva strategica per lo sviluppo e

l’internazionalizzazione dei territori interni. È quanto emerso dal convegno ospitato presso le Scuderie Estensi di Tivoli il 6 febbraio scorso, nel corso del quale sono stati

presentati i risultati dell’indagine di mercato sulle potenzialità dell’oleoturismo

nell’area tiburtina, nella Valle dell’Aniene e nella Sabina romana.

L’incontro ha rappresentato l’atto conclusivo del progetto “Insieme ad

Evo: per il bene comune, la salute, il territorio”, avviato lo scorso

settembre e articolato in una serie di eventi, seminari e convegni

finalizzati alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva di

qualità, prodotto bandiera di questi territori.

Il progetto, ideato dal dott. Livio Terilli, titolare dell’Azienda

Agricola Il Torrino dei Gelsi e presidente della DMO Terre di Otium, e

coordinato da Roberto Bellardini, ha coinvolto l’intera filiera

olivicola: aziende agricole, frantoiani, ristoratori e associazioni di

categoria, attraverso la somministrazione di un questionario volto a

mappare bisogni, criticità e prospettive di un comparto dagli ampi

margini di crescita. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo

della Regione Lazio e di ARSIAL.

A testimoniare l’interesse istituzionale verso il percorso

progettuale, la partecipazione al convegno di numerosi rappresentanti

delle istituzioni, a partire dall’on. Alessandro Palombi, deputato

della Repubblica e sindaco di Palombara Sabina. A portare il saluto

dell’assessore regionale al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo

Righini è stato il consigliere regionale e presidente della

Commissione Affari Istituzionali della Pisana, Flavio Cera, insieme ai

rappresentanti dell’amministrazione comunale di Tivoli e al presidente

del Parco Regionale dei Monti Lucretili, Marco Piergotti, tra i primi

sostenitori dell’iniziativa.

Lo studio di mercato ha coinvolto complessivamente 50 aziende del

territorio attraverso interviste dirette, mentre oltre 100

imprenditori della filiera olivicola hanno preso parte alle attività

in programma. I dati delineano un comparto caratterizzato da una

solida tradizione produttiva: il 75% delle imprese è attivo da oltre

dieci anni e l’82% impiega da uno a cinque addetti, prevalentemente in

ambito familiare. Un radicamento che è un punto di forza, ma che pone

al contempo la sfida dell’attrazione di flussi turistici strutturati.

Tra le principali criticità segnalate dagli imprenditori infatti

emergono la promozione e il marketing, la carenza di personale,

l’eccessiva burocrazia, la limitata conoscenza del pubblico di

riferimento e le difficoltà legate al deficit infrastrutturale.

Significativo in particolare il dato relativo alla comunicazione: il

21% delle aziende non è presente su alcuna piattaforma digitale,

mentre il passaparola rappresenta ancora il principale canale

promozionale per il 74% degli intervistati.

Lo studio si conclude con una serie di indicazioni operative per

rafforzare la competitività del settore: potenziamento della presenza

digitale, partecipazione a eventi e fiere specializzate,

diversificazione dell’offerta e consolidamento delle filiere

attraverso accordi specifici, reti di impresa e strumenti condivisi.

Nel corso della tavola rotonda sono intervenuti dirigenti delle

associazioni di categoria e rappresentanti istituzionali, tra cui il

presidente di Confagricoltura Roma Aurelio Ferrazza, Francesco

Baldesarra in sostituzione del presidente Unaprol David Granieri, il

presidente di ISMEA Livio Proietti e l’avv. Manuela Traldi, presidente

della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana. Le conclusioni sono

state affidate al vicepresidente dell’Associazione Nazionale Città

dell’Olio, Alfredo D’Antimi.

“Dallo studio emerge un comparto solido e pronto a fare il salto di

qualità – ha dichiarato il dott. Livio Terilli –. L’interesse

manifestato dalle istituzioni e dagli operatori conferma il potenziale

dell’oleoturismo come nuova frontiera dell’internazionalizzazione,

capace di intercettare una domanda crescente di turismo esperienziale,

sostenibile, lento e legato alle tradizioni locali, anche su mercati

internazionali come il Nord America e l’Oriente. Sottolineo con

particolare soddisfazione il positivo ruolo svolto dai sindaci in

qualità di facilitatori del processo”.

Andrea Titti

