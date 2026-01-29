29 Gennaio, 2026
Canale Monterano: dal 2 al 13 febbraio in Piazza del Campo tornano gli screening oncologici gratuiti

Riceviamo e pubblichiamo

DAL 2 AL 13 FEBBRAIO IN PIAZZA DEL CAMPO TORNANO GLI SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI

Dal 2 al 13 febbraio, in Piazza del Campo sarà possibile effettuare: – Screening Mammografico – Screening della cervice uterina – Screening colon retto Verifica sulle locandine se sei nella fascia di età avente diritto e le info a riguardo.

Vieni direttamente in Piazza del Campo o prenota la visita. Donna o uomo, non perdere l’appuntamento con la prevenzione gratuita e a due passi da casa.

Joao Vitor Cersosimo

