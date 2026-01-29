PRESENTATO CALENDARIO IUSFEMINA 2026

Comunicato stampa

Il 27 gennaio, nella Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, l’Associazione forense “IusGustando Simposi Giuridici”, alla presenza di Avvocate, Magistrate ed altre esperte di diritto, ha presentato l’undicesima edizione del suo Lunario Antiviolenza.

Molte delle giuriste presenti in sala hanno prestato il proprio volto all’edizione del calendario di quest’anno, che ha preso il nome di “IusFemina 2026 – Il diritto di essere Donna: Una Feroce Verità”, dal titolo dell’ultima intervista rilasciata da Giséle Halimi, avvocata e scrittrice del secolo scorso impegnata nell’ affermazione dei diritti civili, cui è stata dedicata la pubblicazione.

Con il Patrocinio del Comune di Roma e di quello della Città Metropolitana, grazie all’impegno della Consigliera Capitolina e Delegata metropolitana al Bilancio e Patrimonio Avv. Cristina Michetelli, la location degli scatti è stata la suggestiva Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, dove tutte le giuriste sono state immortalate con dettagli di colore bianco inseriti come un filo per legare insieme le immagini.

L’evento di presentazione, presieduto dalla Consigliera Michetelli, che ha portato ai presenti i saluti del Sindaco Roberto Gualtieri, è stato moderato dalla Presidente dell’Associazione, Avv. Antonella Sotira, ed ha visto l’intervento, come madrina dell’opera, dell’attrice e conduttrice Matilde Brandi, la cui immagine compare sulla copertina del calendario, oltre che dell’artista Giò di Sanno, art director di Iusfemina e protagonista di un video sulla violenza contro le donne.

“Per sconfiggere la violenza di genere in tutte le sue forme, fisiche e psicologiche – ha dichiarato Michetelli – è necessario ripartire dal dato culturale, convincere le donne a denunciare ed educare le nuove generazioni al rispetto di tutti i generi e all’affettività, a partire dalle scuole. Le donne non vanno mai lasciate sole nel loro dolore, ma occorre fare rete. Ciascuno nel proprio ruolo può dare un contribuito importante a questa battaglia”.

L’iniziativa è stata molto partecipata e su questo la Delegata ha ricordato che “per la Città Metropolitana è un onore poter aprire le proprie sedi istituzionali, come Palazzo Valentini, alla società civile e ad eventi come questo, promuovendo un dialogo costante tra istituzioni e cittadini. Grazie al Sindaco Roberto Gualtieri e al lavoro dell’amministrazione, abbiamo realizzato un’opera di rilancio dell’Ente e del suo patrimonio storico, sotto un profilo artistico e culturale.

Un obiettivo che ci eravamo prefissati all’inizio della consiliatura e che abbiamo raggiunto”. Così conclude la Delegata Cristina Michetelli.