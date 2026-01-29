A Manziana l’evento del mese si avvicina: “Voci d’inverno” alla sua I edizione

Riceviamo e pubblichiamo

L’evento del mese si avvicina!

“Voci d’Inverno” è la prima edizione della rassegna che riunisce cori e musicisti del territorio con l’obiettivo di valorizzare la musica corale come linguaggio di incontro, dialogo e comunità.

Sala Titina De Filippo, Via Pisa 21 – Manziana

Sabato 31 gennaio, ore 17:00

Ingresso gratuito

Durante la rassegna si alterneranno:

Coro La Settima Nota – dir. M° Massimo Paffi

Coro Polifonico di Bracciano – dir. M° Martina Paciotti

Quadroni Vocal Ensemble – dir. M° Marco Rinalduzzi

Al termine dell’evento è prevista una degustazione gratuita di Cabernet Sauvignon “Macchia Grande” 2023 a cura dell’Azienda Agricola Quota Rosa, come ulteriore occasione di convivialità, con l’intrattenimento live del gruppo La Mandria, per brindare insieme alla musica e allo stare insieme.

Non mancare!

Evento patrocinato dal Comune di Manziana e dalla Pro Loco Manziana