Bracciano: INCONTRO PUBBLICO – Presentazione del bando europeo per le concessioni demaniali sul lungolago

Riceviamo e pubblichiamo
L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 16.30, presso l’Aula Consiliare, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dell’imminente bando europeo per l’assegnazione delle concessioni demaniali sul lungolago.
Nel corso dell’incontro verranno illustrati gli obiettivi, i criteri e le modalità di partecipazione al bando, con particolare attenzione ai principi di trasparenza, concorrenza, tutela del bene pubblico e valorizzazione sostenibile del territorio.
La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.
Dal sito Facebook del Comune