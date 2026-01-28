Civitavecchia aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel mondo: il Teatro Traiano illuminato di blu il 1° febbraio.

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che ogni anno si celebra il 1° febbraio, unendosi all’ iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG).

La Giornata rappresenta un momento di riflessione e di memoria dedicato a tutte le vittime civili dei conflitti armati e intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’impatto sempre più drammatico delle guerre sulle popolazioni, in particolare sui civili, spesso colpiti indiscriminatamente. Il messaggio che accompagna l’iniziativa è chiaro e condiviso: “Stop alle bombe sui civili”.

Per testimoniare simbolicamente la propria adesione alla Giornata, nella serata del 1° febbraio il Teatro Traiano, uno dei luoghi simbolo della città, sarà illuminato di blu.