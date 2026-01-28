Nuova Acropoli inaugura a Ladispoli il primo ciclo di conferenze “La ricerca spirituale tra Scienza e Filosofia” Venerdì 30 gennaio alle 20:30

Riceviamo e pubblichiamo

Anche quest’anno, Nuova Acropoli dedica un ciclo di appuntamenti a ingresso libero alla ricerca spirituale. Il tema scelto per il 2026 è il binomio Scienza e Filosofia: un appuntamento al mese, da gennaio fino a giugno, ci condurrà tra domande di sempre e interrogativi ancora aperti, tra risposte di ieri e di oggi, lette alla luce degli antichi insegnamenti filosofici e delle recenti scoperte scientifiche.

Un taglio pratico ed un linguaggio semplice accompagneranno non solo i sei incontri, ma anche il Corso di Filosofia Attiva che avrà avvio il 6 ed il 13 febbraio in via Fiume 108 a Ladispoli.

Si inizia venerdì 30 gennaio alle ore 20:30 in via Fiume 108 a Ladispoli con “Il Tao: bussola spazio-temporale”: questo simbolo cinese è via di realizzazione, specchio del Decreto del Cielo, mezzo di comprensione di noi stessi, immagine del pianeta, parla un linguaggio universale ancora valido.

Il secondo appuntamento (20/02) è dedicato all’atomo: come è possibile che il Buddha conoscesse con buona precisione il diametro di un atomo di idrogeno? A marzo (20/03) si parlerà di “Enigmi tecnologici dell’antichità”, cioè di ritrovamenti archeologici che racchiudono un profondo simbolismo, e di quelli che permetterebbero di riscrivere la storia (così come la studiamo sui libri).

Ad aprile (18/04), in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il tema sarà “Antiche rotte e nuove conoscenze”: l’importanza dei viaggi dei popoli antichi, come i fenici, per lo scambio di culti e culture. A seguire (29/05), si parlerà di etica e robotica, mentre l’ultimo appuntamento del primo ciclo (21/06) è dedicato ai moti della Terra, che sono delle vere e proprie danze nei cui passi si specchia l’evoluzione dell’essere umano.

Scienza e filosofia dialogano in questo viaggio nello spazio, nel tempo e nella coscienza. Sei finestre sulla conoscenza alla ricerca del sacro, per affrontare argomenti che si inseriscono in un percorso ben più ampio che Nuova Acropoli offre nel suo Corso di Filosofia Attiva, che sarà presentato venerdì 6 febbraio e venerdì 13 febbraio alle ore 18:00 sempre in via Fiume 108.

L’uomo, la spiritualità, ma anche natura, scienza e arte appartengono al cammino della filosofia: si tratta di risvegliare i nostri “perché”, aprirsi a spunti di riflessione e affrontare le sfide del vivere quotidiano con una nuova consapevolezza ma senza condizionamenti al nostro stile di vita.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ma è gradita la prenotazione al 348 5656113 o via mail a ladispoli@nuovaacropoli.it.