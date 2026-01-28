Bracciano: riunione della IV Circoscrizione del Lions Club International Distretto 108 L

Riceviamo e pubblichiamo

Nella mattina del 24 gennaio presso l’aula consiliare del Comune di Bracciano si è tenuta una riunione della IV Circoscrizione del Lions Club International Distretto 108 L , struttura organizzativa che riunisce numerosi Club del territorio.

La scelta di un’aula consiliare quale sede dell’incontro mette in risalto la sinergia esistente tra Lions Club ed Istituzioni testimoniata anche dal saluto che il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi ha voluto formulare ai partecipanti.

La riunione è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti da parte del presidente della IV circoscrizione Walter Zambelli unitamente al Sindaco di Bracciano ed al presidente del Lions Club di Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini Simonetta Di Camillo, quale testimonianza del sostegno ai valori della Patria perseguito dal Lions International.

Nel corso della riunione i presidenti di Zona e di Club presenti hanno esaminato le linee d’intervento per accrescere il contributo al benessere della società offerto dai singoli club sul territorio ed illustrato le attività in atto ed i programmi futuri che impegneranno tutti club per i prossimi mesi tra i quali vogliamo ricordare le attività nel campo della vista, dell’ambiente, del cancro infantile, della fame, del diabete e di altri bisogni umanitari.

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. Oltre 1 milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 38.500 club, operano al servizio delle comunità di 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo.