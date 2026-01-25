25 Gennaio, 2026
Il sindaco di Anguillara Pizzigallo: “Non ci sono parole ma solo silenzio”.

Dal profilo Facebook del sindaco

Sono ore di ulteriore dolore profondo per Anguillara Sabazia e per me personalmente.
La notizia della morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno mi colpisce come Sindaco e ci colpisce come Amministrazione e Comunità, ma prima ancora come persone che hanno condiviso un percorso umano e istituzionale con Maria, che ha servito questa Città come assessore con impegno e dedizione.
Davanti a tragedie così grandi, le parole faticano a trovare spazio. Resta solo il dovere del rispetto, del silenzio e della vicinanza umana verso chi soffre e verso un’intera comunità ulteriormente sconvolta.
Anguillara Sabazia attraversa un altro momento di grande dolore. Come Amministrazione, e come cittadini, siamo chiamati a stringerci con discrezione e dignità.
