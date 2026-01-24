25 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCronaca

UN DRAMMA SENZA FINE AD ANGUILLARA

0
219
Maria Messeni e Pasquale Carlomagno

Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno sconvolge e fa riflettere

Si apprende da fonti di stampa che Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati senza vita, sembrerebbe a seguito di suicidio, nella loro abitazione di Anguillara.

Lasciando da parte probabili particolari, ricostruzioni, congetture o giudizi, L’agone, consapevole dell’impraticabilità di qualsivoglia parola degna per rappresentare il dolore e lo sconcerto, si stringe intorno a un bambino di 10 anni e alla comunità tutta.

L’effetto domino della violenza, che con questa tragedia avvalora il proprio moto scellerato, ha distrutto passato, presente e futuro distillando una detonazione di sconsideratezza di cui vorremmo davvero non parlare più.

Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone

Articolo precedente
“Sono gay e mi conosco”: a Bracciano la presentazione del libro di Lorenzo Vecchiotti

Ultimi articoli

Cultura

“Sono gay e mi conosco”: a Bracciano la presentazione del libro di Lorenzo Vecchiotti

Ambiente

Paolo Saccani depone al processo per disastro ambientale. L’ex amministratore delegato alla sbarra al Tribunale di Civitavecchia

Politica

Il punto sugli interventi all’IIS Bramante. Parrucci: “interventi a primavera sulla sede centrale.

Cultura

CORSO DI RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA ALLA BIBLIOTECA DI ANGUILLARA

Eventi

IL LAZIO OSPITE AL FORUM INTERNAZIONALE DEL TURISMO. PALAZZO: “NON SOLO ROMA, MOSTRIAMO AL MONDO LA PLURALITÀ DELLA NOSTRA OFFERTA”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it