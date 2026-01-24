UN DRAMMA SENZA FINE AD ANGUILLARA

Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno sconvolge e fa riflettere
Si apprende da fonti di stampa che Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati senza vita, sembrerebbe a seguito di suicidio, nella loro abitazione di Anguillara.
Lasciando da parte probabili particolari, ricostruzioni, congetture o giudizi, L’agone, consapevole dell’impraticabilità di qualsivoglia parola degna per rappresentare il dolore e lo sconcerto, si stringe intorno a un bambino di 10 anni e alla comunità tutta.
L’effetto domino della violenza, che con questa tragedia avvalora il proprio moto scellerato, ha distrutto passato, presente e futuro distillando una detonazione di sconsideratezza di cui vorremmo davvero non parlare più.
Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone