L’oasi di Antonella, centro di accoglienza per cani e gatti.

L’a.s.p.a Anguillara Sabazia protezione animali o oasi di Antonella in onore di una volontaria scomparsa è un oasi di benessere e di riscatto per tanti animali che si affacciano al rifugio. Infatti cani e gatti vengono accolti dando loro cure , cibo e asilo, questi animali infatti pronti per l’adozione, hanno vissuto in comunione con altri simili e sono quindi abituati ad un contesto familiare come quello animale ed anche alle cure dell’umano.

Questa associazione nasce circa venti anni fa ma da circa dieci anni si trova in territorio comunale con un ettaro di terreno ben speso per gli animali e le loro cure; si possono trovare b&b per gatti con tante cucce all’interno, un salotto a loro dedicato e diversi campi nati per far sgambare i cani che vengono accuratamente selezionati e poi accoppiati da esperti cinofili. Fondamentale è anche la presenza di una comportamentista per gatti.

Hanno un direttore sanitario della Asl con il quale hanno una piccola convenzione, c’è inoltre un ufficio e una cucina che viene spesso usata per eventi organizzati dall’associazione come il mercatino di Natale, la riffa con l’uovo di Pasqua, ed altri aperitivi con volontari e donatori.

Molto in questa associazione è dovuto ai volontari che con il gesto di pulire una ciotola, versare del cibo o regalare una carezza restituiscono a questi animali l’amore che fino ad ora gli è stato negato e restituito grazie alla loro dedizione e d al loro buon cuore. Anche i bambini vengono sensibilizzati all’amore per gli animali attraverso dei corsi specifici con veterinari ed esperti del settore in modo che questi possano avere una visione più ampia del mondo animale e di come approcciarlo e perché no adottare.

Adottare è un gesto d’amore che dona gioia a chiunque lo faccia e che restituisce un riscatto all’animaletto che si porterà a casa al quale bisognerà dare cure e attenzione ma che ci restituirà sicuramente tanto affetto come solo un animale sa fare. Molti dei fondi reperiti da questa associazione è dato dal 5X1000 e dalla bontà dei donatori.

Donare ed adottare quando si può è importante per contribuire ad una vita dignitosa di questi animali e anche perché donandogli una casa ed un pasto sicuro si aiuta al contributo che questa associazione di cui Barbara Strano ed Elena Ruschioni sono presidente e vice presidente sta dando alla nostra comunità.

