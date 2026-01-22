ALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA PRESENTAZIONE DI “PSICOANALISI E INFANZIA – VADEMECUM PER GENITORI, NONNI, EDUCATORI”, IL NUOVO LIBRO DELLA PSICHIATRA E PSICOANALISTA ADELIA LUCATTINI

Comunicato stampa

Roma, 22 gennaio 2026

Pubblico delle grandi occasioni a Roma nella sala stampa della Camera dei deputati per la presentazione di “Psicoanalisi e Infanzia – Vademecum per genitori, nonni, educatori”, il nuovo libro di Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana. Il libro, nato dalla collaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino (che ha realizzato le interviste), ed edito dalla Casa Editrice Solfanelli (con la postfazione di Maria Giuseppina Pappa), è stato presentato martedì 20 gennaio su iniziativa del vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Luciano Ciocchetti.

Il volume, scritto in modo scorrevole e con una robusta bibliografia di riferimento a disposizione dei lettori è, come spiega Adelia Lucattini “un vademecum per le persone, i bambini, i genitori, gli educatori per affrontare le proprie difficoltà e superarle”. In quest’opera l’autrice guida i lettori attraverso le tappe fondamentali dello sviluppo infantile, integrando la prospettiva psicoanalitica con le più recenti scoperte neuroscientifiche. Un vademecum fondamentale per tutto coloro che accompagnano i bambini nella crescita, fra scienza e quotidianità. Pagina dopo pagina, in forma di intervista, vengono discussi temi cruciali per genitori ed operatori delle agenzie educative: dalla relazione madre-bambino e dal valore del bonding alle strategie per promuovere autonomia, intelligenza emotiva e benessere psicologico; dalla gestione delle difficoltà scolastiche (ADHD, DSA, dislessia) all’importanza del gioco, dello sport e delle attività creative; dal ruolo che il disegno e la musica ricoprono nella psiche infantile ai risvolti psicologici delle malattie fisiche come cefalee, asma e celiachia. Sempre con grande rigore e sensibilità, l’autrice offre strumenti pratici e indicazioni operative per sostenere i più piccoli e le loro famiglie, con l’obiettivo di trasmettere competenza, empatia e fiducia nel futuro. In chiusura del libro l’interessante Postfazione dell’analista infantile Maria Giuseppina Pappa.

“L’efficacia dell’intervista risiede nella sua caratteristica di umanizzare i concetti racchiusi nel sapere analitico, che sappiamo essere talvolta ermetico, complesso, articolato in un sapere divulgativo invece semplice, rendendolo in tal modo accessibile al Grande Pubblico. Dietro ogni intervista pensata e poi realizzata c’è uno studio accurato del tema preso in considerazione, dunque, in tutti i suoi aspetti (le difficoltà dei genitori, le preoccupazioni, il voler trovare una soluzione ad un dato problema, il voler comprenderne le motivazioni e capire il percorso giusto e più adatto per il proprio figlio), il tutto arricchito da una vasta letteratura scientifica, da evidenze scientifiche internazionali recenti scrupolosamente indicate nelle sue risposte dalla Prof.ssa Adelia Lucattini.

Da una parte, dunque, la costruzione di un’intervista pensata e studiata accuratamente, in tutti i suoi aspetti legati al tema dell’infanzia, scelto in maniera ponderata, tenendo conto dei fattori dei casi d’incidenza, delle statistiche e, dall’altra, la grande capacità di risposta da parte della Prof.ssa Lucattini attraverso un approccio psicoanalitico del tutto innovativo, in modo tale da arrivare, attraverso un linguaggio semplice, al cuore dei lettori, e l’autrice lo fa con una capacità importante di analisi del contesto/problema, offrendo una guida non solo analitica, ma anche educativa, orientando il lettore verso una direzione positiva che possa portare alla soluzione del problema, ovvero quello di non avere timore di chiedere aiuto quando ce n’è realmente bisogno. L’intervista rappresenta, pertanto, un ponte fondamentale tra la teoria clinica e la divulgazione, la ricerca o la consultazione preliminare. Pagina dopo pagina, in forma d’intervista, troviamo dunque i temi e gli aspetti più significativi legati al mondo dei piccoli.

Con rigore e sensibilità, l’autrice offre con competenza strumenti pratici e indicazioni operative per sostenere i più piccoli e le loro famiglie, trasmettendo empatia e fiducia nel futuro. “Ringrazio la Prof.ssa Adelia Lucattini per questa esperienza”, ha detto la giornalista Marialuisa Roscino, “che va nel profondo del mondo dei piccoli e dei genitori e che passa in rassegna, attraverso le interviste da me realizzate e raccolte in questo libro, i problemi più comuni, ma anche quelli più complessi, che toccano la sensibilità e il vivere quotidiano dei genitori stessi. Ringrazio inoltre l’On. Luciano Ciocchetti per questa importante occasione di presentare il libro nella sede istituzionale della Camera dei deputati, la collega Madia Mauro, giornalista e moderatrice dell’evento, la Prof.ssa e analista Maria Giuseppina Pappa e, non ultimo, l’editore Marco Solfanelli, che sin da subito, ha condiviso con curiosità e gentilezza il desiderio di volere realizzare questo importante progetto editoriale, che vede al centro dell’attenzione i bambini. Un libro innovativo e ricco di evidenze e dati significativi dei più recenti studi scientifici. Ringrazio inoltre Eleonora Cerroni, assistente parlamentare dell’On Luciano Ciocchetti (Vicepresidente della XII Commissione affari Sociali della Camera dei deputati) e i colleghi giornalisti, il direttore di «Super Cultura» Lorella Porrini, e il direttore di «Meta Magazine» Andrea Titti per il prezioso nella promozione di questa importante iniziativa”. Secondo Adelia Lucattini “i benefici che la psicoanalisi – anche in dialogo con le neuroscienze – può offrire ai bambini/bambine ed ai loro genitori, e come la psicoanalisi talvolta possa migliorare la vita di una famiglia”.