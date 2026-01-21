21 Gennaio, 2026
Giornale del Lago e della Tuscia

MA QUALE EUROPA? DIBATTITO APERTO SULL’EUROPA DI OGGI E DEL FUTURO

ma quale Europa, convegno a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 24 gennaio alle ore 17:30 presso Palazzo Ruspoli si terrà il dibattito pubblico sull’Europa.

A discutere ci saranno: Alessandro Panizza; Francesco Canicossa; Christian Matilli e Roberto Leporani.

Quattro giovani del Comune di Cerveteri con posizioni differenti e che quotidianamente portano avanti battaglie politiche e si impegnano per il territorio.

Modera l’iniziativa Giacomo Maria De Vito.

Un appuntamento pensato e voluto per valorizzare i giovani e dare vita ad un momento di confronto civile e democratico.

Si ringrazia l’amministrazione comunale di Cerveteri per la concessione della sala e del patrocinio e Cristiano Spada eccellenza di Cerveteri per la grafica e la disponibilità a collaborare.

