ISOLA FARNESE, TORQUATI (MUN.XV): “DOPO NUOVI RILIEVI SU COSTONE, DA DOMANI INTERVENTI DI ANCORAGGIO MURO”

Comunicato Stampa

“Dopo gli interventi di pulizia della vegetazione del costone di Via dell’Isola Farnese effettuati per tutta la giornata di lunedì, ieri e oggi si sono svolti ulteriori approfondimenti sul cedimento nel tratto tra i civici tra i civici 175 e 190 da parte dei tecnici di Risorse per Roma con l’Assessorato e il Dipartimento ai Lavori Pubblici, che ringraziamo, per individuare la tipologia di intervento più idonea.

Nella giornata di domani sarà quindi effettuato un ulteriore rilievo con laser scanner e sempre da domani saranno avviati gli interventi di ancoraggio con reti chiodate ad alta resistenza di tutta la porzione di costone e di muro lesionata, per un totale di duecento metri quadri di superficie. Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria 8.00 – 16.00 tramite mezzo con gru e cestello e proseguiranno, salvo maltempo, fino alla messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Come comunicato in precedenza, sebbene i lavori di pulizia di lunedì scorso abbiano rilevato una situazione più critica rispetto alle verifiche dei giorni scorsi, si confermerebbe la durata dei lavori di quindici giorni a partire da lunedì scorso. Gli interventi dovranno essere tempestivi anche in virtù del peggioramento delle condizioni meteo della prossima settimana.

Nella fascia oraria delle lavorazioni, per ragioni di sicurezza, potrebbero verificarsi interruzioni al transito pedonale. Resta garantito il passaggio per i mezzi di soccorso. Nel ringraziare le squadre dei volontari di Protezione civile e della Polizia Locale costantemente presenti sul posto, si ricorda che per segnalare particolari necessità urgenti e richiesta di assistenza è possibile contattare il numero verde della sala operativa della Protezione Civile 800 854 854.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati