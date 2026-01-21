21 Gennaio, 2026
Generazione Musica presenta il “Concerto della Memoria e della Pace”

generazione musica

Riceviamo e pubblichiamo

Generazione Musica presenta il “Concerto della Memoria e della Pace”; evento che, attraverso la musica, le immagini, la danza ed un percorso narrativo e recitativo, vuole affrontare il tema della Shoah e degli odi razziali che hanno funestato la storia dell’uomo in tutto il mondo nel recente passato.

Purtroppo non si può affermare che la memoria impedisca agli uomini di commettere gli stessi errori. Dalla Palestina e Israele all’Ucraina, dalla ex-Jugoslavia fino alle ex Repubbliche Sovietiche, partendo dal genocidio armeno fino a raggiungere quelli di cui non conosciamo neppure il nome, ogni tipo di brutalità commessa contro altri esseri umani ci dovrebbe rendere consapevoli che il vero problema per chi viene perseguitato è essere nati nel luogo “sbagliato”, con una religione e/o un’etnia “sbagliata”.
L’evento vedrà la partecipazione della compagnia “IlTeatrodiTalia” e degli allievi della scuola di danza VALU’ Fitness Club con coreografie di Maria Luisa Pellerito.
Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 18 anni.
Si consiglia la prenotazione contattando via whatsApp il numero 339 467 7628
