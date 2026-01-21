EMISSIONE DI FRANCOBOLLI MILANO CORTINA

Comunicato Stampa

Poste Italiane comunica che oggi 21 gennaio 2026 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, relativi al valore della tariffa B zona 3 pari a 3,35€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentomilaquattro esemplari per ognuno dei due francobolli e ottomila esemplari di foglietto, contenenti ciascuno due esemplari dei francobolli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetti a cura della fondazione Milano Cortina 2026 e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Vignette:

raffigura, ciascun francobollo, una Vibe, elemento principale dell’identità visiva di Milano-Cortina 2026 e del “Look of the Games” ufficiale. Ogni Vibe è costruita da colori sfumati in gradienti che dal blu si aprono al magenta e all’azzurro e dal verde passano all’ottanio e al giallo. Ad emergere sono i segni grafici luminosi, tracciati da linee bianche fluide e dinamiche, che attraversano l’immagine con un movimento continuo. Questi segni non sono semplici elementi decorativi, ma la rappresentazione visiva del gesto umano che esprime talento, creatività ed energia, componenti dello Spirito italiano di Milano Cortina 2026. Sul lato sinistro compaiono gli emblemi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Completano i francobolli le rispettive legende “GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026” e “GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 3”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R.

È stata realizzata una cartella filatelica contenenti il foglietto, le cartoline affrancate ed annullate, le buste primo giorno di emissione, le tessere e il bollettino illustrativo.