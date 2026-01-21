DUE APPUNTAMENTI DI MUSICA IMPERDIBILI AL TREVIGNANO PROMS

Riceviamo e pubblichiamo
Con l’anno nuovo si torna in sala e, anche questa volta, con un concerto che si preannuncia estremamente piacevole: “Il soffio di Partenope” al Trevignano Proms.
A partire dagli anni ’70 del XVI secolo, Napoli rappresenta una forte e solida scuola di strumentisti di fiato. Nel secolo successivo si afferma in Italia come strumento d’elezione e di intrattenimento colto.
Il programma proposto dall’Ensemble Barocco di Napoli, composto da Tommaso Rossi, flauto dolce – Ugo Di Giovanni, arciliuto – Manuela Albano, violoncello, ci presenta un piccolo saggio del repertorio per flauto e basso continuo, rappresentativo del ruolo del flauto dolce nella Napoli dei primi decenni del XVIII secolo e della qualità musicale delle composizioni dedicate a questo strumento.
Appuntamento nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Trevignano Romano: 24 gennaio, ore 18:30.
Si consiglia la prenotazione.
31 GENNAIO 2026 – MARTA CAPPONI, FRANCESCO D’ERRICO, STEFANO CANTARANO, EMILIANO CAROSELLI
Quale titolo più appropriato se non “ITALIANA” per questo concerto del Trevignano Proms che porta in sala un quartetto d’eccezione: Marta Capponi – voce, Francesco D’Errico – pianoforte, Stefano Cantarano – contrabbasso e Emiliano Caroselli – batteria.
Ispirato dal connubio tra musica italiana e Jazz che, da sempre, convivono in artisti come Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Lucio Dalla, con canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana rielaborate con il suono tipico del quartetto Jazz.
Appuntamento nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Trevignano Romano: 31 gennaio, ore 18:30.
Si consiglia la prenotazione.