21 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

DUE APPUNTAMENTI DI MUSICA IMPERDIBILI AL TREVIGNANO PROMS

0
115
Trevignano Proms

Riceviamo e pubblichiamo

24 GENNAIO 2026 – ENSEMBLE BAROCCO DI NAPOLI  

Con l’anno nuovo si torna in sala e, anche questa volta, con un concerto che si preannuncia estremamente piacevole: “Il soffio di Partenope” al Trevignano Proms.

A partire dagli anni ’70 del XVI secolo, Napoli rappresenta una forte e solida scuola di strumentisti di fiato. Nel secolo successivo si afferma in Italia come strumento d’elezione e di intrattenimento colto.

Il programma proposto dall’Ensemble Barocco di Napoli, composto da Tommaso Rossi, flauto dolce – Ugo Di Giovanni, arciliuto – Manuela Albano, violoncello, ci presenta un piccolo saggio del repertorio per flauto e basso continuo, rappresentativo del ruolo del flauto dolce nella Napoli dei primi decenni del XVIII secolo e della qualità musicale delle composizioni dedicate a questo strumento.

Appuntamento nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Trevignano Romano: 24 gennaio, ore 18:30.
Si consiglia la prenotazione.

31 GENNAIO 2026 – MARTA CAPPONI, FRANCESCO D’ERRICO, STEFANO CANTARANO, EMILIANO CAROSELLI 

Quale titolo più appropriato se non “ITALIANA” per questo concerto del Trevignano Proms che porta in sala un quartetto d’eccezione: Marta Capponi – voce, Francesco D’Errico – pianoforte, Stefano Cantarano – contrabbasso e Emiliano Caroselli – batteria. 

Ispirato dal connubio tra musica italiana e Jazz che, da sempre, convivono in artisti come Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Lucio Dalla, con canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana rielaborate con il suono tipico del quartetto Jazz. 

Appuntamento nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Trevignano Romano: 31 gennaio, ore 18:30.
Si consiglia la prenotazione.

Anna Di Giovanni
Articolo precedente
Anguillara Sabazia: l’8 marzo una giornata dedicata alle donne, alla prevenzione del cancro al seno e alla creatività di Sabrina Roncarà
Articolo successivo
EMISSIONE DI FRANCOBOLLI MILANO CORTINA

Ultimi articoli

Eventi

MA QUALE EUROPA? DIBATTITO APERTO SULL’EUROPA DI OGGI E DEL FUTURO

Territorio

ISOLA FARNESE, TORQUATI (MUN.XV): “DOPO NUOVI RILIEVI SU COSTONE, DA DOMANI INTERVENTI DI ANCORAGGIO MURO”

Eventi

Generazione Musica presenta il “Concerto della Memoria e della Pace”

Primo piano

EMISSIONE DI FRANCOBOLLI MILANO CORTINA

Eventi

Anguillara Sabazia: l’8 marzo una giornata dedicata alle donne, alla prevenzione del cancro al seno e alla creatività di Sabrina Roncarà

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it