La città di Anguillara Sabazia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Federica Torzullo

La Città di Anguillara Sabazia esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Federica Torzullo e si stringe con sincera partecipazione al dolore dei suoi cari.
In accordo con la famiglia, nel rispetto del loro dolore e della loro volontà espressa oggi non si terranno momenti pubblici di commemorazione spontanei.
Invitiamo tutti a rispettare la richiesta della famiglia di Federica in questo momento così difficile e a manifestare il proprio cordoglio con gesti di vicinanza discreti e rispettosi.
La nostra comunità resta unita nel dolore, nella solidarietà e nel rispetto della privacy di chi soffre.
Dal profilo Facebook del Sindaco Pizzigallo