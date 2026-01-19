19 Gennaio, 2026
Bracciano che si incontra, ascolta, si prende cura

0
84
Bracciano
Riceviamo e pubblichiamo
Questo fine settimana ho avuto il piacere di attraversare tanti pezzi di comunità — 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢, 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨, 𝐫𝐢𝐨𝐧𝐢 — e ogni tappa ha lasciato un segno.
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚 ho partecipato a “Due sacerdoti a Bracciano”, iniziativa dell’Associazione Culturale 𝐄𝐩𝐮𝐥𝐚𝐞: un momento intenso di ricordi e testimonianze dedicato a don Alfredo Cesolini Ricciotti e don Gilberto De Santis, figure che hanno accompagnato generazioni di braccianesi. Grazie agli organizzatori e a tutte le persone intervenute.
𝐍𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐦𝐞𝐫𝐢𝐠𝐠𝐢𝐨, prima all’𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐢𝐨 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 in Piazza Mazzini con 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐯𝐞𝐧𝐬: bellissimo vedere i ragazzi e le ragazze del 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐈𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐕𝐢𝐚𝐧 dialogare con Nello Trocchia, autore di “Pestaggio di Stato”.
Poi il primo appuntamento della rassegna “Che fine ha fatto la politica?” alla 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐭𝐨𝐥𝐨𝐦𝐞𝐨 𝐎𝐫𝐬𝐢𝐧𝐢: un confronto vero, profondo, con Marco Patucchi, autore de “La spia venuta dal nulla”, sul rapporto tra 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 e 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀.
𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 mattina di cura concreta del territorio con i volontari di 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨: un’altra mattinata ecologica nell’area accanto al 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐢, per completare la pulizia e la manutenzione del verde avviata la scorsa settimana. Grazie davvero.
E poi un momento di convivialità e legami: il pranzo con l’Associazione 𝐑𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐢, una realtà fatta di persone appassionate, già al lavoro per i prossimi appuntamenti dedicati alla comunità.
Come 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 continuiamo a credere e investire nelle 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 e nelle 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: perché una città cresce quando le persone si incontrano, si ascoltano e si mettono in cammino insieme.
𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨.
