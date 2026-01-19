In Biblioteca la presentazione della nuova guida “Nati per Leggere

Riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale informa che, giovedì 5 febbraio alle ore 16:00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Peppino Impastato di Ladispoli, si terrà la presentazione della nuova guida “Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori 2025”, edita dall’Associazione Italiana Biblioteche.

La guida è il frutto del lavoro dell’Osservatorio editoriale Nati per Leggere, composto da bibliotecari, pediatri e librai: un’accurata ricerca bibliografica e un’esplorazione attenta del mercato editoriale italiano nell’ambito dei libri dedicati all’età prescolare pubblicati nel biennio precedente.

Nel corso degli anni, infatti, la produzione editoriale di libri destinati all’infanzia in età prescolare è cresciuta moltissimo e scegliere quelli che possono rappresentarla al meglio è un’attività entusiasmante ma anche una sfida per tutti gli operatori del settore e per i genitori.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere le novità bibliografiche e per approfondire insieme l’importanza della lettura condivisa fin dalla prima infanzia: aspettiamo i volontari Nati per Leggere, gli insegnanti, gli operatori dei servizi educativi, dei presìdi sanitari e dei consultori, i pediatri e tutte le famiglie, anche quelle che ancora non conoscono il cuore e il senso profondo del programma.

A presentare la guida sarà Danilo Di Camillo, responsabile della Biblioteca di Cisterna di Latina e referente Nati per Leggere della Regione Lazio.

L’evento è a partecipazione libera e gratuita.