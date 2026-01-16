16 Gennaio, 2026
Fondi, attivato il fast track oculistico al San Giovanni di Dio: il plauso dell’assessore Elena Palazzo

Riceviamo e pubblichiamo

 «L’attivazione del fast track oculistico presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini del sud pontino e dell’intero territorio». Lo dichiara l’assessore regionale Elena Palazzo commentando l’avvio del nuovo percorso dedicato ai pazienti con problematiche oculari di minore entità nel pronto soccorso del presidio fondano.

 «Si tratta di un modello organizzativo moderno che consente di ridurre i tempi di attesa, alleggerire il pronto soccorso e garantire ai pazienti un accesso più rapido alle cure specialistiche – prosegue l’Assessore Palazzo -. Desidero ringraziare la direzione dell’ospedale di Fondi, guidata dalla dottoressa Monica Iorio, la Direttrice della ASL di Latina Sabrina Cenciarelli e la UOC di Oculistica Universitaria per il lavoro svolto.

La presenza di una struttura di eccellenza, riconosciuta anche a livello scientifico grazie all’attività del professor Enzo Maria Vingolo e della sua équipe, è un valore aggiunto per il nostro territorio e la dimostrazione che anche negli ospedali di prossimità si può fare sanità di alto livello».

 «L’obiettivo della Regione Lazio guidata dal Presidente Rocca – conclude l’Assessore – è continuare a rafforzare i presidi territoriali e rendere la sanità sempre più vicina e capace di rispondere ai bisogni delle persone».

