16 Gennaio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Sant’Antonio Abate: domenica 18 gennaio i tradizionali festeggiamenti con la benedizione degli animali

0
111
logo l'agone
Riceviamo e pubblichiamo
Si terranno domenica 18 gennaio i tradizionali festeggiamenti per Sant’Antonio Abate, appuntamento molto sentito e radicato nel cuore di tanti civitavecchiesi, che culminerà nella sempre partecipatissima benedizione degli animali.
Il ritrovo per tutti coloro che prenderanno parte alla sfilata è fissato alle ore 10.00 presso il Parco dell’Uliveto. Da qui partirà il corteo che attraverserà Viale della Vittoria e Viale Garibaldi fino a Piazzale degli Eroi, dove alle ore 11.00 si svolgerà la benedizione degli animali, momento centrale della mattinata.
“È un appuntamento tradizionale, custodito nel cuore di molti civitavecchiesi: una ricorrenza che unisce generazioni diverse e che racconta il legame profondo della nostra comunità con le proprie tradizioni e con il rispetto per gli animali”, dichiara l’Assessore al Turismo Piero Alessi.
L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento  all’Associazione Mercante in Fiera per l’organizzazione dell’iniziativa, alla Banda Puccini e a tutti i soggetti che interverranno, all’ufficio Turismo che ha contribuito all’organizzazione dell’evento ed ovviamente ai cittadini che parteciperanno rendendo, come ogni anno, questa giornata un vero momento di comunità.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Articolo precedente
Fondi, attivato il fast track oculistico al San Giovanni di Dio: il plauso dell’assessore Elena Palazzo
Articolo successivo
“Un tè con l’autore” a Oriolo Romano

Ultimi articoli

Eventi

Celebrazione del 229° anniversario dell’istituzione del tricolore alle scuole elementari e dell’infanzia di Via dei Lecci

Eventi

“Un tè con l’autore” a Oriolo Romano

Sanità

Fondi, attivato il fast track oculistico al San Giovanni di Dio: il plauso dell’assessore Elena Palazzo

Società

Acqua e sviluppo, Palazzo: “Più tutela e gestione efficiente delle risorse idriche nelle aree industriali del Lazio”

Cronaca

Appello del sindaco Angelo Pizzigallo di Anguillara per Federica Torzullo

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it