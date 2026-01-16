16 Gennaio, 2026
Acqua e sviluppo, Palazzo: “Più tutela e gestione efficiente delle risorse idriche nelle aree industriali del Lazio”

Elena Palazzo

Riceviamo e pubblichiamo

«Con l’approvazione di oggi in Giunta della proposta di legge collegata alla Stabilità, aggiungiamo importanti modifiche normative per proseguire nella direzione di coniugare la tutela ambientale con il sostegno allo sviluppo economico e industriale», lo dichiara l’Assessore all’Ambiente della Regione LazioElena Palazzo.

«Prevediamo infatti – spiega l’Assessore – che le richieste di concessioni di piccole derivazioni d’acqua nelle aree di competenza del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale debbano essere presentate unicamente al Consorzio stesso.

Ho fortemente voluto questo intervento perché consentirà, grazie alla centralizzazione dei pozzi, di utilizzare al meglio le infrastrutture consortili anche in quelle aree che necessitano di maggiore attenzione per il rischio idrogeologico. Quindi, la gestione unica permetterà un’ottimale programmazione delle risorse idriche e monitoraggi costanti dei livelli di falda tramite specifici sistemi di misurazione e analisi, con l’obiettivo di ottenere una gestione dell’acqua più responsabile e sostenibile nel tempo».

«Attraverso questa norma – conclude l’Assessore Palazzo – rafforziamo la tutela di una risorsa preziosa come l’acqua e rendiamo più efficiente il sistema delle aree industriali. Ringrazio la vicepresidente Roberta Angelilli, l’assessore ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi, l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini e il presidente della Commissione Sviluppo Economico Vittorio Sambucci per l’attenzione che hanno voluto dedicare a questo tema e per il costruttivo spirito di squadra».

