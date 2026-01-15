16 Gennaio, 2026
Appello del sindaco Angelo Pizzigallo di Anguillara per Federica Torzullo

Dal profilo Facebook

In queste ore così difficili per la nostra comunità, il pensiero di tutti è rivolto a Federica Torzullo e alla sua famiglia. La preoccupazione e l’ansia sono sentimenti comprensibili, che ci uniscono come comunità.
Proprio per questo sento il dovere di chiedere a ciascuno senso di responsabilità e rispetto. La diffusione di voci, ipotesi o informazioni non verificate rischia di alimentare ulteriore sofferenza e di interferire con il lavoro delle autorità impegnate senza sosta nelle ricerche.
La collaborazione di tutti è fondamentale e preziosa: eventuali segnalazioni o elementi utili devono essere comunicati esclusivamente alle forze dell’ordine, facendo riferimento solo alle informazioni ufficiali.
In un momento tanto delicato, Anguillara Sabazia può dimostrare la sua forza nella discrezione, nel silenzio responsabile e nella vicinanza umana
