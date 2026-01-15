Una web app con Maria Grazia Cucinotta per promuovere il sito Unesco: martedì a Cerveteri la presentazione de “La Via Etrusca”

Comunicato stampa

Appuntamento per martedì 20 gennaio alle ore 17:30 in Sala Ruspoli. Il Sindaco Gubetti: “Un viaggio nella storia, nella bellezza, nell’arte accompagnati da una delle attrici più amate del grande schermo”

“La magia dei territori di Cerveteri e Tarquinia vista in maniera totalmente innovativa: un viaggio digitale, una narrazione immersiva, un racconto affascinante. A guidarci in questa esperienza unica ed innovativa, una delle attrici italiane più amate: Maria Grazia Cucinotta, che nelle vesti della principessa Tanaquilla, ci accompagnerà lungo i sentieri degli Etruschi, dalla Necropoli della Banditaccia alla via degli Inferi. È la web app ‘La Via Etrusca’, che presenteremo ufficialmente in Sala Ruspoli in un evento aperto a tutti. Una sfida iniziata nel 2022 insieme al Comune di Tarquinia, a Skylab Studios e al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e che oggi è pronta ad andare online per far scoprire il nostro sito Unesco al mondo intero”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’annunciare la presentazione della web app “La Via Etrusca”, che avrà luogo martedì 20 gennaio alle ore 17:30 all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria.

“Un progetto importante di promozione turistica – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – “La via Etrusca” è uno spot promozionale eccezionale per far conoscere la bellezza del nostro territorio e di una cultura antica di oltre 3mila anni ma che continua ancora oggi ad affascinare il mondo. Ieri, a Tarquinia, insieme alle Consigliere comunali Arianna Mensurati e Arianna Pietrolati, che ringrazio per la presenza, ho preso parte alla prima presentazione del progetto. Un momento intenso e suggestivo, perfettamente riuscito grazie al lavoro di tutti i protagonisti coinvolti: il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, Skylab Studios con Leonardo Tosoni e Marco Piastra, il direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellini, e la voce straordinaria del professor Vittorio Maria De Bellis. E poi, una presenza capace di rendere tutto ancora più magico: Maria Grazia Cucinotta, scelta come ambassador della Via Etrusca che con grande professionalità e empatia, ha saputo entrare in sintonia con il nostro progetto e con il nostro territorio”.

“Invito dunque tutti – conclude il Sindaco – a partecipare alla presentazione di martedì: per vedere, ascoltare, conoscere e scoprire ancor di più il nostro inestimabile patrimonio culturale”.