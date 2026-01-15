Ladispoli: Avviso alle attività produttive del territorio

Comunicato stampa

Il Comune di Ladispoli, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, invita tutte le attività commerciali della città a partecipare alla 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli eventi più attesi e identitari della nostra città, capace di richiamare migliaia di visitatori ogni anno.

Le attività possono presentare domanda per l’assegnazione degli spazi su Viale Italia, arteria principale e cuore commerciale di Ladispoli, collegamento naturale tra la stazione ferroviaria e la piazza centrale, che durante la Sagra si trasformerà in un grande corridoio di accoglienza e visibilità.