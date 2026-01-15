Immaginare è decolonizzare: torna Oblivion, Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale

Comunicato stampa

Oblivion II annuncia il tema dell’edizione, i 47 editori presenti e le aree tematiche della fiera.

Ingresso gratuito

La faglia sta per riaprirsi, spalancando un varco verso i territori liberi dell’immaginazione. Il 21 e 22 febbraio 2026 alla Città dell’Altra Economia si compie ancora una volta l’adunanza dei mondi: torna Oblivion, la Fiera del libro, del fumetto e dell’irrazionale di Roma, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Due giorni a ingresso totalmente gratuito dedicati alla fantascienza, all’horror, al fantasy, al weird e a tutte le forme del fantastico che abitano i confini del possibile.

Per il 2026 Oblivion sceglie di dotarsi di un tema, “Decolonizzare territori”. Il fantastico, spesso relegato a evasione o intrattenimento, è uno degli strumenti più potenti per lottare contro ogni oppressione. Decolonizzare territori significa allora creare spazi di resistenza agli orrori del presente e alla tirannia del normale, che ne restringono l’immaginario, le possibilità e le prospettive. Una lente critica e creativa per aprirsi a linguaggi capaci di raccontare il controllo dei corpi e la violenza dei sistemi, ma anche di immaginare vie di fuga, alleanze inattese, mondi post-egemonici e possibilità di trasformazione.

In questi territori dell’irrazionale e del what if si sperimentano nuove forme di senso, di comunità e di desiderio, opponendo alla chiusura del presente una proliferazione di futuri. Oblivion II nasce e cresce in questa tensione. Una fiera che sceglie di stare dalla parte dell’eccesso, dell’ibridazione e del conflitto creativo, affermando che immaginare, oggi, è un atto politico.

I 47 editori di Oblivion II

Si è conclusa intanto la fase di selezione delle realtà editoriali che prenderanno parte a Oblivion II. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 47 editori, tra riconferme e nuove presenze, che abiteranno gli spazi della Città dell’Altra Economia nel corso delle due giornate di manifestazione.

Ecco l’elenco completo degli editori presenti:

Acheron, Agenzia Alcatraz, Astro Edizioni, Bakemono Lab, Black Dog, CSU, Cliquot, D Editore, Dark Abyss Edizioni, Darkness Lab Publishing, Delos Digital, Delrai Edizioni, Effequ, Eterea Edizioni, Fantascienza&Altro, Fucine Editoriali, Future Fiction, Hypnos Edizioni, IDEA – Immagina Di Essere Altro, In Your Face Comics, Ignoranza Eroica, Kipple Officina Libraria, La bottega dell’invisibile, La nuova carne, Letterelettriche, Lucretia, Lumien, Magmata, Mercurio, Moscabianca Edizioni, Muziki Music Studio, Narratori del mistero, Neropress Edizioni, Neo, Nigredo Press, NPE, Pièdimosca Edizioni, Polidoro, RiLL, Safarà, Società Editrice La Torre, Sodalizio Wordsmith, Spaghetti Weird, Spirito Libero, Wojtek Edizioni, Wom Edizioni e Zona 42

Le aree della fiera

Per valorizzare le molteplici anime del fantastico e facilitare l’esplorazione dei suoi territori, Oblivion II sarà organizzata in aree tematiche dedicate, ciascuna pensata come un ambiente da attraversare:

Area Editori – il cuore espositivo della fiera, dedicato alle case editrici partecipanti.

Area Newborn – spazio per debutti, giovani realtà editoriali, autoproduzioni e progetti emergenti: un incubatore di voci e mondi in formazione.

Area Gaming – zona dedicata a giochi da tavolo, demo e sessioni di gioco, per sperimentare attivamente universi alternativi.

Area Panel – sala per tavole rotonde, dibattiti e confronti critici su un tema cardine dell’immaginario speculativo letto attraverso la lente della decolonizzazione per mettere in discussione canoni, confini e narrazioni dominanti.

Il programma dettagliato dei panel, il calendario completo degli eventi e ulteriori informazioni saranno pubblicati nelle prossime settimane sui canali ufficiali della manifestazione.

Oblivion II è un evento patrocinato dal Comune di Roma, dall’Assessorato alla Cultura e del I Municipio. Media partner: Leggere: Tutti e FantascientifiCast. Sponsor tecnico: PressUp.