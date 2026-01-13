PROGETTO DI PROMOZIONE DELLO SPORT NELLA CITTÀ DI CIVITAVECCHIA – ‘INSIEME PER LO SPORT 2025’ 

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta questa mattina, presso la piscina Centumcellae di Civitavecchia, la conferenza stampa dedicata al progetto “Insieme per lo sport – Civitavecchia 2025”, iniziativa giunta alla sua terza edizione e che sostiene concretamente il tessuto sportivo cittadino.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, il Presidente del CSI Roma, Daniele Pasquini, la responsabile degli Affari Istituzionali Lazio di ENEL, Francesca Ciucci, e il giornalista Giampiero Spirito.

Nel corso della conferenza, sono stati illustrati i risultati raggiunti dal progetto promosso dal CSI Roma in collaborazione con ENEL, che nel 2025 ha accompagnato e supportato le attività di 14 associazioni sportive operanti sul territorio comunale, contribuendo allo sviluppo dello sport come strumento di crescita educativa, inclusione e socialità.

Le attività, avviate nel mese di agosto, hanno interessato un ampio ventaglio di discipline – dalla pallacanestro al calcio, dal nuoto alla pallavolo, dal pattinaggio alla pallamano e alla pallanuoto, fino alla difesa personale – coinvolgendo atleti e atlete di tutte le età. Particolare rilievo è stato dato anche ai percorsi inclusivi, con una significativa partecipazione di persone con disabilità, a conferma della forte dimensione sociale dell’iniziativa.

Durante l’incontro è stato ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni sportive e mondo imprenditoriale, con ENEL che ha rinnovato il proprio impegno a favore dello sport cittadino e con il Centro Sportivo Italiano che ha confermato il ruolo preminente dello sport come veicolo educativo.

Il Sindaco Marco Piendibene esprime il suo apprezzamento per i risultati ottenuti dal progetto: «“Insieme per lo sport” – dichiara il primo cittadino – è un esempio concreto di come lo sport possa diventare uno strumento di coesione, inclusione e crescita per l’intera comunità. Sostenere le associazioni sportive significa investire nei giovani, nelle famiglie e nel benessere sociale della nostra città. La presenza di realtà così diverse ma unite dallo stesso obiettivo dimostra quanto lo sport possa essere un punto di incontro e di costruzione di una comunità più solidale».

Anche il Delegato allo Sport di Civitavecchia, Patrizio Pacifico, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «Progetti come “Insieme per lo sport” garantiscono le risorse necessarie alle nostre associazioni e assicurano la continuità delle loro attività. L’impegno condiviso di istituzioni, CSI ed ENEL valorizza non solo la crescita sportiva ma anche l’economia locale, la salute dei cittadini e la socialità nella nostra comunità.

È grazie ad iniziative come questa che lo sport continua ad essere un motore di inclusione e sviluppo a Civitavecchia», riferisce Pacifico.