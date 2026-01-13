Profonda preoccupazione per la scomparsa di Federica Torzullo

La scomparsa della quarantunenne di Anguillara sta rimbalzando da profili social a siti mediatici, a Tg, prospettando ipotesi non confermate e, ci piace pensare, inattendibili.

Con la sensibilità necessaria per ciò che avviene nel territorio, L’agone intende restare comunque discreto e rispettoso della delicatezza del momento, come segno di considerazione e di affetto.

Unendoci all’angoscia dei familiari e degli amici di Federica, più discretamente questa redazione si limita a riportare le parole del Sindaco Pizzigallo: “Siamo profondamente preoccupati per la scomparsa di Federica, restiamo in costante contatto con le forze dell’ordine che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari. Rivolgiamo un appello a chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi immediatamente alle autorità competenti”.

La redazione