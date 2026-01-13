MOSTRA FOTOGRAFICA “ATTRAVERSO LO SGUARDO” di ANDREA DE IESO

Sabato 24 gennaio – Ore 11:00
Sala Conferenze, Palazzo Venturi – Campagnano di Roma
Un suggestivo percorso visivo tra ritratti, luoghi e simboli del pellegrinaggio interiore, che invita il visitatore a riflettere sul cammino, esteriore e soprattutto interiore, come esperienza di scoperta e consapevolezza.
Intervengono:
Alessio Nisi – Sindaco di Campagnano di Roma
Antonella Di Marco – Consigliere delegato a Via Francigena, Cammini e Turismo lento
Luigi Fiorelli – Consigliere comunale e Coordinatore nazionale ASI per il Turismo Equestre e i Cammini
Introduce:
Lorenzo Alemanni – Presidente Libertà e Partecipazione APS
Un’occasione speciale per incontrare l’autore e condividere insieme un momento di cultura, riflessione e valorizzazione del nostro territorio.