Liceo Vian: al via l’Orientamento 2025-2026 tra Open Day, laboratori e giornate da liceale

Il Liceo “Ignazio Vian” apre ufficialmente la stagione dell’Orientamento in entrata per l’anno scolastico 2025-2026 con un calendario ricco di appuntamenti, incontri e attività rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio. L’iniziativa, coordinata dalla Funzione Strumentale Prof. Angelo Ragno, punta a offrire alle famiglie e ai nostri futuri studenti, un quadro completo e coinvolgente dell’offerta formativa dell’istituto, attraverso un mix di esperienze dirette, visite guidate e attività interattive.

La novità più saliente di quest’anno è sicuramente l’apertura del nuovo indirizzo di SCIENZE UMANE, con la possibilità di iscriversi per l’A.S. 2026-27 a un nuovo percorso di studi che il nostro istituto e la DS Lolli hanno voluto fortemente, per intercettare i bisogni formativi ed educativi del territorio.

Open Day tra novembre e gennaio

Il programma degli Open Day si articolerà in cinque giornate complessive tra Bracciano e Anguillara, con appuntamenti sia mattutini sia serali. Le visite includono tour guidati dell’istituto, presentazioni in aula magna, incontri con i docenti e la possibilità di partecipare a tre laboratori tra quelli attivati: dalle lingue classiche alle scienze, dalla robotica al linguistico, passando per informatica, fisica, chimica e l’innovativa aula immersiva.

Durante l’accoglienza, studenti del nostro istituto guideranno famiglie e ragazzi alla scoperta degli ambienti del liceo, fornendo materiali informativi, gadget, e supporto per la prenotazione dei laboratori e della “giornata da liceale”. Non mancherà inoltre uno sportello dedicato alle iscrizioni sulla piattaforma ministeriale UNICA.

Innovativa per quest’anno, sarà la serata del 16 dicembre (17.30-20.30) dove oltre alla possibilità di partecipare a laboratori didattici e visite dell’istituto, ci saranno concerti e spettacoli teatrali realizzati dai nostri studenti.

Laboratori interattivi per le scuole medie

Come ogni anno, il Liceo “Vian” propone una serie di laboratori interattivi rivolti alle classi terze delle scuole medie del territorio. Le attività, che si svolgeranno nelle sedi del liceo durante il mese di dicembre e gennaio, coinvolgeranno discipline come fisica, latino, greco, tedesco e arte, offrendo un primo assaggio della didattica liceale.

Il Liceo entra nelle scuole del territorio

Parallelamente, alcuni docenti e studenti del Vian faranno visita alle scuole medie di Anguillara, Bracciano, Manziana, Oriolo e Trevignano e altre del territorio di Roma nord con l’obiettivo di presentare l’Istituto e rispondere alle domande degli studenti orientati alla scelta del percorso superiore.

Giornata da liceale”: vivere il Vian dall’interno

Dal 9 al 15 dicembre e dal 12 al 24 gennaio gli studenti delle medie potranno trascorrere una mattinata all’interno del Liceo sia nella sede di Bracciano che di Anguillara, partecipando alle lezioni vere e proprie dei vari indirizzi. Le prenotazioni, gestite tramite modulo online, saranno possibili sul sito dell’istituto.

Ricordiamo anche l’attenzione che il nostro istituto pone da sempre verso l’inclusione, verso le eccellenze sportive, verso la solidarietà attiva (flash mob) e verso i fenomeni di contrasto ed eliminazione della violenza contro le donne e la possibilità di fare “rete” con le istituzioni locali, mettendo sempre al centro del progetto scolastico i nostri studenti.

La funzione strumentale dell’Orientamento.

Prof. Ragno Angelo