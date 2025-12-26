Istituto Tecnico Agrario “Salvo D’Acquisto” ospite al museo dell’olio a Monte San Savino

Il 18 novembre i ragazzi dell’Istituto Tecnico Agrario “Salvo D’Acquisto” di Bracciano ospiti al museo dell’olio SuprEvo a Monte San Savino (Arezzo), una mattinata all’insegna della cultura, della storia e della sana alimentazione che ha permesso ai nostri ragazzi di approfondire la conoscenza di uno dei prodotti simbolo della tradizione agricola italiana.

Il museo SuprEvo non è un museo tradizionale: si tratta di un percorso multimediale e sensoriale che accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta dell’olio e della sua storia, dalle origini antiche fino alla produzione moderna.

All’interno delle sue dieci tappe tematiche, gli studenti hanno potuto osservare video interattivi, pannelli informativi, strumenti tradizionali di raccolta e lavorazione, confrontando tecniche antiche e moderne, incluse quelle del frantoio dotato di tecnologie all’avanguardia.

La visita ha offerto una comprensione concreta di come l’olio extra vergine venga prodotto, quali caratteristiche organolettiche lo rendono pregiato.

Gli studenti hanno potuto apprendere tutte le fasi che vanno dalla raccolta fino all’ottenimento dell’olio, capendone le importanti proprietà nutritive, e di come questo fantastico prodotto abbia influenzato l’economia, la cultura e la gastronomia italiana.

Un momento particolarmente apprezzato dai ragazzi è stato quella della degustazione guidata, durante la quale gli studenti hanno imparato ad apprezzare le diverse sfumature di aroma e sapore dell’olio extra vergine, confrontando varietà differenti e mettendo in pratica le tecniche di assaggio.

Per gli studenti non è stato solo un’uscita didattica ma un’occasione per consolidare conoscenze fondamentali legati al loro percorso di studi.

L’olivicoltura racchiude competenze tecniche, scientifiche, storiche e culturali: dalla coltivazione dell’olivo, alla gestione del frantoio, fino alla comprensione del suo ruolo nel contesto socio-economico italiano e nell’importanza per la saluta umana.

Al termine della visita i ragazzi hanno espresso entusiasmo e curiosità per le conoscenze acquisite portando con sé non solo immagini ma nuove consapevolezze sul valore dell’olio come prodotto agricolo, storia e stile di vita.

Il professore Alessio Fiorucci