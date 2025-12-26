Bracciano Basket. Il minibasket ieri ed oggi

In un mondo sempre più tecnologico, digitale e “social” e che adesso affronta anche i nuovi scenari dell’intelligenza artificiale, fa quasi strano continuare a parlare di minibasket con il consueto approccio analitico e non digitale!

Al Palaprovincia, sempre più bello e funzionale, entrano ogni settimana, oggi come ieri (25 anni fa!), i nostri protagonisti con i loro sogni, le loro potenzialità ed i loro limiti, con emozione e grandi sorrisi, con tanta voglia di divertirsi, confrontarsi, parlare, spingersi, rotolare… sono i nostri bambini. Il progresso tecnologico in palestra non la fa da padrone, la palla è la stessa da sempre, così come i canestri e la retina che enfatizza il canestro realizzato con il suo entusiasmante “ciuff” In tale contesto il minibasket diventa elemento aggregante e stimolante, attività che favorisce la motricità e che sviluppa competenze cognitive, emotive e sociali, costruendo le fondamenta per un apprendimento e uno stile di vita sano.

Dopo 25 anni di attività il minibasket a Bracciano non è cambiato, perché si avvale da sempre di istruttori qualificati ed attenti al processo evolutivo dei bambini, in tutti i loro aspetti, confinando la “tecnica” quale strumento utile e funzionale a consentire ai bambini di conoscere ed apprendere le abilità e le competenze proprie della pallacanestro, accompagnandoli quindi nella scelta, nel futuro, del proprio sport preferito. E’ importante per la nostra associazione sportiva che i bambini possano trascorrere le ore di lezione in palestra in un clima sereno e costruttivo, che possa contribuire alla loro crescita personale e non solo in una possibile proiezione di futuri cestisti. In un contesto sociale sempre più digitale, dove i rapporti tra soggetti “in presenza” trovano poco spazio, vivere la palestra ed il minibasket rappresenta un’opportunità da non perdere. Fanno parte naturalmente di questo contesto i genitori, che attraverso la loro consapevolezza dell’importanza dello sport accompagnano, seguono e condividono con i propri figli tale passione, in modo sano e partecipativo.

E dunque al sistema reale, concreto, fatto di persone, ovvero di bambini, istruttori e genitori che va il doveroso ringraziamento, perché la loro sinergia di intenti anche quest’anno ha permesso di svolgere un’attività ludico-sportiva che ha una grande valenza sociale ed educativa e che rappresenta le fondamenta attraverso le quali costruire un progetto di sport e di basket che possa coinvolgere nel futuro sempre più giovani di Bracciano e zone limitrofe a diventare parte attiva del settore giovanile e seniores (serie C).

Grazie ai nostri mini atleti, ai loro genitori ed allo staff e un augurio a tutti di trascorrere serene festività natalizie.

A.S.D. BRACCIANO BASKET