ASL Roma 5, percentuale di parti con taglio cesareo: nell’Ospedale di Tivoli uno dei dati migliori del Lazio

equipe del punto nascita ospedale di Tivoli

Riceviamo e pubblichiamo

L’ultima edizione del Programma Nazionale Esiti di Agenas, di recente pubblicazione, premia il Punto Nascita del San Giovanni Evangelista.

Il Punto Nascita del Presidio Ospedaliero San Giovanni Evangelista di Tivoli registra, per l’anno 2024, una delle più basse percentuali di tagli cesarei primari a livello regionale. Il dato è riportato nell’ultima edizione del rapporto PNE (Programma Nazionale Esiti) pubblicato nei giorni scorsi da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il significativo risultato pone il Punto Nascita di Tivoli, diretto dal Dott. Valerio Napolitano, tra le eccellenze regionali per l’appropriatezza dei parti, evidenziando il costante impegno della ASL Roma 5 e del reparto nel garantire qualità delle cure e centralità della donna e della coppia.

Il percorso nascita dell’Ospedale di Tivoli prevede oggi una presa in carico delle gravidanze a partire dalla 37ª settimana, o anche in epoca più precoce in presenza di specifiche condizioni cliniche. Durante il travaglio e il parto è garantita un’assistenza continua e personalizzata, basata su un rapporto one-to-one, che consente un accompagnamento costante e qualificato da parte dell’équipe sanitaria.

È assicurata la possibilità di accedere alla parto-analgesia h24, così come la presenza di una persona di fiducia durante tutta la fase attiva del travaglio e fino alle due ore successive al parto. Subito dopo, il neonato viene posizionato in contatto pelle a pelle con la madre fino alla cessazione della pulsazione cordonale. I diversi ambienti dell’Ostetricia e Ginecologia sono pensati per favorire condizioni di accoglienza e comfort durante tutto il percorso assistenziale, promuovendo un clima di fiducia e serenità che accompagni la donna e la coppia.

Nel corso del 2024, oltre 400 donne si sono rivolte all’assistenza e alle cure dell’Ospedale di Tivoli per il parto, con un trend di accessi in costante aumento.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

