Anguillara, iniziativa dei Consiglieri di minoranza

Lo scorso 10 dicembre, presso il ristorante Massimino ad Anguillara, si è svolta una iniziativa pubblica dei consiglieri di minoranza Michele Cardone, Leda Catarci, Matteo Flenghi ed Enrico Stronati. Scopo della manifestazione è stato quello di fare un consuntivo della Consiliatura in scadenza, la prossima primavera ci saranno le elezioni amministrative, per valutare luci e ombre sull’operato dell’attuale amministrazione che in primavera avrà avuto a disposizione per attuare il proprio programma, almeno otto mesi in più rispetto alla normale scadenza. Dai dati presentati la critica all’amministrazione è stata netta, in particolare il PNRR è stato considerato un’occasione mancata per il paese, i finanziamenti ottenuti, si parla di 22 milioni di euro, se confrontati con i bilanci comunali pre-PNRR, potevano cambiare strutturalmente il volto di Anguillara, ma, come emerge dagli interventi dei relatori, così non è stato. Si è sottolineata anche la scarsa attenzione da parte dell’amministrazione, ai suggerimenti che negli anni sono stati avanzati agli amministratori, in uno spirito costruttivo e per il bene del paese. Come sottolineato da Leda Catarci, anche le questioni che non dovrebbero essere di parte ma di pura civiltà, come per esempio la richiesta di esporre la bandiera palestinese come atto simbolico di condanna per quanto è avvenuto e ancora avviene nella striscia di Gaza, è stata respinta.

La sala in cui si è svolta l’iniziativa era piena, non tutti hanno trovato posto a sedere e nelle due ore abbondanti occupate dai ragionamenti dei consiglieri, l’attenzione da parte del pubblico è stata altissima. Si notava che l’iniziativa era stata preparata con attenzione, gli interventi sono stati puntuali e non c’è stata nessuna sovrapposizione negli argomenti, il tutto è risultato di facile comprensione da parte dei presenti dando una immagine di unità di intenti apprezzata da tutti.

A conclusione della serata ha tirato le fila Alberto Civica, segretario regionale UIL, il cui intervento oltre a ribadire quanto emerso negli interventi dei consiglieri, ha indicato anche quale dovrebbe essere lo spirito della prossima amministrazione comunale in termini di attenzione ai giovani, ai cittadini e al territorio di Anguillara che meritano molto di più di quello che è stato fatto.

Come dichiarato dai quattro consiglieri, a questa iniziativa ne seguiranno altre, più specifiche, volte ad informare i cittadini sui vari temi che ancora affliggono Anguillara che, tanto per citarne alcuni, sono per esempio la gestione delle risorse idriche, quella dei rifiuti, la mancanza di spazi per i giovani e la mancanza di luoghi polivalenti in cui poter svolgere delle manifestazioni culturali, cinema, teatro, concerti che ad Anguillara sono praticamente assenti.

Salvatore Scaglione