Consigli pratici per mantenere le piante natalizie

Tutti noi abbiamo in casa delle piante perché sono un perfetto adorno e perché ci piace prendercene cura non solo in casa ma anche in giardino.

Sono molte le piante che fioriscono in inverno spesso fiorite di splendidi colori come il rosso ad esempio che fa tanto Natale; infatti la pianta spesso preferita da regalare a natale è proprio la euforbia pulcherrima detta anche stella di Natale. Dalle splendide foglie rosse o brattee con all’interno infiorescenze che servono per l’impollinazione, questa pianta si conserva benissimo in casa mantenuta con acqua e con una forma di calore indiretta.

La stella di Natale dipendendo dalle sue dimensioni si presenta bene come centro tavola oppure sul pavimento come adorno nella nostra sala e regala subito quell’atmosfera che ci fa pensare che il Natale è vicino. Altra pianta molto invernale che fiorisce nel periodo di Natale è una pianta facente parte delle bromielacee e si chiama infatti “cactus di Natale o “natalina”.

Ovvero una pianta grassa che fa splendidi fiori e che ha per natura, bisogno di poca attenzione, ha bisogno di poca acqua ma di luce, è un simpatico adorno per i nostri mobili, da tenere in camera magari oppure sul nostro balcone, i suoi fiori sono bellissimi e colorati, di colore bianco, rosso, viola. L’ilex è un’altra pianta che con le sue tipiche bacche rosse può essere usata come segnaposto durante le nostre cene natalizie o come adorno per le festività.

L’helleborius più comunemente chiamato elleboro fa parte della famiglia delle ranunculacee anch’esso fiorisce in inverno ed ha fiori tra il bianco ed il rosa, anche i ciclamini sono assai graziosi e non meno importanti, di fioritura invernale preferiscono il freddo vanno conservati al fresco ed in un luogo a mezz’ombra.

Ma il re delle feste si sa è l’abete , ce ne sono bellissimi e d altissimi spesso nelle piazze delle grandi città proprio perché simboleggiano il Natale in tutta la sua essenza, l’abete tipico bianco o abies alba, è il genere più diffuso in Italia ma se reciso e addobbato non ha possibilità di sopravvivere e presto comincerà a perdere i suoi bellissimi aghi, meglio invece con le radici perché una volta finito il Natale se si ha spazio si potrà piantare in giardino ed avere così uno splendido albero di Natale l’anno successivo.

Ilaria Morodei